Nell’ex Montegranatico sculture e argenti dell’antica cattedrale 

Un nuovo spazio dove custodire le opere scultoree, i paramenti e gli argenti della cattedrale di San Pantaleo. Può finalmente partire l’iter per il restauro dell’ex Montegranatico. L’Unione dei Comuni del Parteolla ha indetto la conferenza dei servizi semplificata che, entro il 12 dicembre, dovrà esprimere il parere di competenza per gli interventi in un’area dove sono presenti vincoli storico-artistici e paesaggistici. Il progetto, presentato oltre due anni fa dalla parrocchia di San Pantaleo, ha ottenuto un primo finanziamento dal Comune con i proventi della legge Bucalossi che riserva ai lavori negli edifici di culto il 10 per cento degli introiti per il rilascio di licenze edilizie e delle sanzioni per violazioni urbanistiche.

Il restauro dell’ex Montegrantico è un altro importante tassello nel progetto di riqualificazione del complesso di San Pantaleo, uno dei gioielli dell’arte romanica in Sardegna con la sua splendida cattedrale edificata tra il XII e il XIII secolo meta ogni anno di centinaia di visitatori. «Restituiamo alla collettività uno spazio importante - dice il sindaco Ivan Piras - il recupero dell’ex Montegranatico realizza quel percorso di valorizzazione del sito della cattedrale che prevede il completamento del restauro dell’ex episcopio, iniziato due anni fa, e del giardino». Per quest’ultimo intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, il Comune ha previsto un investimento complessivo di 2,9 milioni di euro.

