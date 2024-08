Nell’ex ludoteca il micronido per diciassette bambini 

Anche Donori potrà finalmente avere il suo asilo nido. Si è concluso positivamente, dopo tre bandi andati deserti, l’iter avviato dal Comune per l’apertura di una struttura dedicata ai bambini da 0 a 3 anni di età. Il micronido, ospitato negli ex locali della ludoteca, sarà in grado di ospitare fino a 17 bambini. A gestirlo, per due anni, sarà la cooperativa sociale “Piccolo Mondo” di Cagliari. «Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco Maurizio Meloni - si tratta di un servizio fondamentale costruito coinvolgendo le famiglie che finora si sono dovute rivolgere alle strutture per l’infanzia di Dolianova e Serdiana. È un segnale concreto contro lo spopolamento. Il calo demografico nei piccoli centri si combatte dotandoli di servizi come questo».

La strada scelta dal Comune è quella della co-progettazione con un operatore qualificato che si occuperà della gestione e della realizzazione di specifici progetti coerenti con la realtà territoriale. Un’opportunità espressamente prevista e incoraggiata dalla normativa nazionale per i servizi sociali integrati. Il Comune nei mesi scorsi ha ultimato i lavori per l’adeguamento dell’ex ludoteca con la messa in sicurezza dei locali, il rifacimento dei bagni, la separazione dell’ingresso dalla sala giochi, la modifica dell’impianto elettrico e l’installazione di nuove porte interne. L’obiettivo adesso è aprire l’asilo a settembre per l’inizio del nuovo anno scolastico o, al più tardi, entro la prima decade di ottobre.

