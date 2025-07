Nell’ex Ente Risi le carte storiche della città 

Sul cancello del cantiere è ancora visibile il cartello con la data di fine lavori: 22 aprile 2025. Tre mesi dopo, la riqualificazione dell’ex Ente Risi di via Ozieri è ancora in corso. L’attesa, tuttavia, è quasi finita.

«Ormai ci siamo»

«Siamo agli sgoccioli – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – manca poco alla conclusione, la direzione lavori sta predisponendo una piccola perizia di variante, che non comporterà modifiche ai costi. E intanto stiamo avviando le procedure per l’acquisto degli scaffali compattatori, per un importo di circa 200mila euro. Subito dopo Ferragosto lanceremo la gara per l’allestimento finale».

Il futuro

Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, è parte del più ampio piano di rigenerazione urbana “Oristano Est”, finalizzato al recupero di aree dismesse senza consumo di suolo. Un principio che l’intervento sull’ex Ente Risi interpreta perfettamente: recuperare un complesso industriale abbandonato da quasi trent’anni e trasformarlo in uno spazio pubblico all’avanguardia dedicato alla conservazione, digitalizzazione e fruizione della memoria documentale della città. Il progetto complessivo ha un valore superiore ai 2 milioni di euro mentre l’appalto principale, affidato alla ditta Ghiaccio srl di Scano Montiferro, è stato aggiudicato per circa un milione e 400mila euro.

L’obiettivo

«Finora sono stati eseguiti lavori per oltre 948mila euro – ovvero più del 70% del finanziamento», prosegue Prevete. L’intervento in corso non riguarda l’intera area, ma si concentra sul primo capannone, quello ritenuto più adatto per caratteristiche strutturali e stato di conservazione. Qui sorgeranno gli ambienti del deposito d’Archivio comunale e del nuovo Centro servizi digitali: il primo potrà ospitare fino a 6mila metri lineari di documenti cartacei, il secondo, dotato di tecnologie avanzate per schedatura, digitalizzazione e metadatazione dei documenti rappresenterà una vera officina della memoria, dove il passato verrà reso accessibile in formato digitale.

A questi spazi si aggiungeranno uffici per il personale, un deposito temporaneo per i documenti in lavorazione, una sala studio e una conferenze e ambienti per esposizioni temporanee. Il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne. In futuro (ma bisognerà trovare nuove risorse) sarà possibile ampliare la capacità del deposito e accogliere anche archivi di altri enti.

