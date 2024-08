Nell’ex caserma si rivivono gli anni Novanta 

Gli anni Novanta rivivono nell’iniziativa organizzata dalla Pro loco cittadina “90 Nostalgie”. L’appuntamento è per domenica dalle 20 alle 23 nei locali dell’ex caserma di via Roma.

«Sarà una serata all'insegna dei ricordi dove ogni dettaglio riporterà al cuore dei gloriosi anni '90», spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai. «Ci si troverà immersi nell’atmosfera di un’epoca indimenticabile che ha segnato un'intera generazione, dove i mitici scooter iconici dominavano le strade e il pop e la dance hanno fatto la storia della musica moderna».

E allora ecco la mostra di vinili degli anni Novanta con i migliori album di quel decennio e poi gli scooter e le bici con alcuni dei modelli più rari. Per finire la musica con un dj (in vinile) che suonerà le hit che hanno fatto la storia.

E si conclude oggi la rassegna “Notti in musica” organizzata anche questa dalla Pro loco. L’appuntamento sempre dalle 10,30 e sempre all’ex caserma è con Old Memories cover band musica blues, rock e pop anni 60 e 2000. I festival aveva preso il via lo scorso luglio e ha riscosso un grande successo di pubblico con tantissime persone che hanno affollato l’ex caserma. Nello stesso spazio l’estate si era aperta con alcune presentazioni di libri.

