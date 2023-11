Nell’ex carcere uffici e un museo 

Prefettura, Questura, Agenzia del Demanio, Archivio di Stato, Procura della repubblica, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco trasferiranno i loro uffici o i loro archivi nell’ex carcere di Buoncammino. La parola d’ordine è chiara: risparmiare tagliando i costi degli affitti. Ecco perché il Demanio cerca di utilizzare quei beni immobili inutilizzati per trasferire Enti statali che attualmente pagano costosi canoni di locazione a privati o, come per lo stabile della Questura di proprietà della Città metropolitana, ad altri soggetti pubblici.

Per alcune istituzioni il Risiko degli immobili è già iniziato: il comando Provinciale dei carabinieri nel secondo semestre dell’anno prossimo traslocherà da via Nuoro nella caserma Cascino, nota come caserma Livio Duce, a San Bartolomeo; la sede cittadina dell’Istat da viale Trieste andrà in via Galassi.

Nuovo destino

Dopo nove anni di parziale abbandono finalmente per l’ex carcere, la struttura più imponente della città (si estende per oltre 15.000 metri quadrati), è iniziato un nuovo destino. Celle e uffici sono ora occupati parzialmente dall’Amministrazione penitenziaria, da uffici della Prefettura e dalla Procura che utilizza la vecchia sezione femminile come archivio. In tempi relativamente brevi altre istituzioni dello Stato traslocheranno nell’istituto penitenziario realizzato nel 1854 dall’ingegner Giovanni Imeroni. Uffici e dipendenti e, nel caso di Procura della Repubblica e Archivio di Stato, documenti che non possono essere conservati nelle sedi perché gli spazi sono esauriti. Non è tutto, l’Agenzia del Demanio – proprietaria dell’immobile – in collaborazione con Regione e Comune, sta decidendo di riservare un’ampia superficie al “Museo della memoria carceraria”.

L’analisi

La fase di studio che precede la progettazione è già partita, anche perché le amministrazioni comunali che hanno guidato la città dal 2014 a oggi non sono riuscite a presentare uno straccio di progetto per il recupero dell’edificio. Il 22 giugno la direttrice nazionale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, ha effettuato un sopralluogo nelle vecchie celle, nelle camerate che un tempo ospitavano gli agenti, nelle cucine e nelle officine dell’ex penitenziario. La numero uno dell’Ente che ha come obiettivo la cura del patrimonio immobiliare dello Stato ha ispezionato lo stabile in compagnia di Monica Stocchino, a capo della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana, e della direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu. I tecnici statali sono impegnati nelle verifiche antisismiche, statiche e strutturali in vista della riqualificazione di Buoncammino. Contemporaneamente sono in corso gli incontri con gli Enti interessati per gli spazi da destinare a ciascuno in modo da, come detto, ridurre gli ingenti canoni passivi di locazione. Contestualmente sta prendendo forma anche la tabella di marcia: i rilievi dovrebbero concludersi entro primavera dell’anno prossimo, per poi passare allo step delle consultazioni per la suddivisione e assegnazione delle aree interne.

Nelle celle

Lo spazio più difficile da recuperare potrebbero essere i due bracci della sezione detentiva. «Non

mi sembra un’operazione complicata», aveva dichiarato la sovrintendente Stocchino. Le celle opportunamente adattate potrebbero ospitare uffici. L’unica cosa che non si può toccare è il forcipe dell’ingresso».

