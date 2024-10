Nell’ex carcere entrano gli operai 

Per impacchettare arredi e faldoni c’è ancora tempo, il trasloco non è imminente. L’iter per il trasferimento della prefettura nella reggia giudicale che fu degli Arborea, però, compie un decisivo passo avanti. Dopo l’annuncio dato su queste pagine due mesi fa, è pronto l’avviso pubblico per la progettazione dell’intervento di restauro dell’edificio di piazza Manno e, se i tempi della burocrazia lo consentiranno, entro un anno gli operai potrebbero inaugurare il cantiere da 13 milioni di euro.

L’ufficialità

Ad aggiungere dettagli all’operazione è stata la direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu. «L’ex carcere, che è il presidio più importante dello Stato nella città deve essere destinato ad ospitare la prestigiosa amministrazione della prefettura», ha dichiarato alla presenza del prefetto, Salvatore Angieri, del comandante regionale dei carabinieri, Stefano Iasson, e del suo omonimo provinciale, Steven Chenet, in occasione della firma dell’atto che prevede il passaggio di proprietà della caserma di via Loffredo all’Arma.

I dati

L’addio alla sede di via Beatrice d’Arborea non arriverà prima di cinque anni: la mole di lavoro da realizzare nell’imponente complesso da oltre 4mila metri quadrati è notevole, ma alla fine restituirà un ruolo centrale ad uno spazio identitario che da una decina d’anni, dopo il trasferimento dei detenuti nella casa circondariale di Massama, è in attesa di riscatto. Aldilà dell’aspetto sociale, c’è quello economico a motivare l’accelerazione: attualmente l’Agenzia del Demanio versa per la locazione passiva dei locali che ospitano la prefettura 240mila euro annui. Una volta ultimati i lavori, in piazza Manno avranno una nuova dimora tutti gli uffici del ministero dell’Interno, compresi i saloni di rappresentanza, l’ufficio di gabinetto e l’alloggio del prefetto: in tutto una sessantina di dipendenti.

Uffici e museo

Sfuma definitivamente il proposito dell’Amministrazione civica di acquisire l’antica dimora degli Arborea per trasformarla in un campus universitario. «Una parte dello stabile ospiterà il museo dalla memoria e avrà funzione culturale», ha aggiunto Rita Soddu. Per piazza Manno, da un anno e mezzo al centro di un intervento di riqualificazione, la metamorfosi è solo all’inizio: «Nella continuità della vocazione storica - ha concluso Soddu - la reggia giudicale continuerà nella sua funzione di presidio dell’ordinamento prima giudicale, poi monarchico e ora repubblicano».

