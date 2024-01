Nell’ex asilo delle suore fra vecchi e nuovi poveri: «Un’emergenza continua» 

Uno sguardo ai più bisognosi, un gesto di generosità e una mano d’aiuto in uno dei quartieri più difficili nel cuore della città, la Marina. Ogni giorno l’ex asilo Marina e Stampace, in via Baylle, distribuisce gratuitamente pasti caldi all’ora di pranzo, intorno alle 15. Un lavoro di squadra che vede la Congregazione di San Vincenzo in prima linea insieme ai tanti volontari. Primo, secondo, pane, frutta e dolce, accontentando ogni tipo di religione.

Povertà in aumento

«Una buona parte dei più bisognosi sono musulmani, quindi quando prepariamo i cibi stiamo attenti alle loro particolari esigenze religiose che conservano già dal loro paese d’origine», dice suor Elena della Carità di San Vincenzo de Paoli, incaricata nella struttura ex asilo Marina.

La povertà è in continuo aumento: oltre 160mila richieste di aiuto alla Caritas diocesana nel 2023. Tra crisi, pandemia e guerre i bisognosi che si presentano ogni giorno alla porta della chiesa della Marina per un pasto caldo sono sempre più numerosi.«Riusciamo ad aiutare più di 50 persone ogni giorno, chiunque si avvicina viene aiutato. I poveri sono aumentati rispetto al passato», sottolinea Suor Elena.

«È doveroso volgere uno sguardo a chi è in difficoltà, è un dovere civico prima di tutto – aggiunge Gloria Mascia, volontaria –. Aiutare il prossimo significa restituire dignità a chi è meno fortunato e vive momenti di fatica ed è messo a dura prova dalla vita. Tutti qui accolgono quello che gli viene offerto, nessuno ha pretese, è importante essere solidali e generosi in un periodo storico così critico».Generosità verso chi soffre, chi è in difficoltà economica, chi non ha un tetto, un lavoro o è rimasto solo. Bisognosi di tutte le età, dai giovani ai più anziani, di ogni nazionalità e credo. «Spesso ci chiedono preoccupati se siamo aperti anche a Natale, Capodanno e per le feste in generale. Rispondiamo sempre di sì con il sorriso, nessuno resta senza cibo e viene abbandonato», aggiunge suor Elena.

Solidarietà

Se l’amore richiama altro amore, il gesto quotidiano di suore e volontari non passa certo inosservato dai passanti, che spesso si fermano a chiedere se possono contribuire per dare una mano.«Sono tante le persone sensibili che si preoccupano dei più bisognosi. Da poco un signore mi ha chiesto se poteva portare anche lui qualcosa per i poveri, dal giorno contribuisce quotidianamente», conclude suor Elena.

