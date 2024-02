Nell’ex Alas una mostra sulle vie dell’orbace 

È stato presentato a Macomer il progetto “Sulle vie dell’orbace” con la realizzazione di una mostra, che dovrebbe rimanere permanente, negli antichi edifici Alas, che nel secolo scorso, per oltre 60 anni, la lana di pecora sarda è stata lavorata e trasformata in un’attività industriale tra le prime in Sardegna. L’iniziativa è ideata dal Rotary club, con la ricerca delle tradizioni e della cultura del territorio. Nella mostra saranno esposti documenti, materie prime, prodotti artigianali e macchinari, strumenti di lavorazione della lana di pecora sarda. «Per la realizzazione del progetto chiediamo la collaborazione dell’intero territorio - dice Silvana Bellai, presidente del Rotary club - intendiamo avviare subito una raccolta di materiale legato all’orbace, dagli antichi manufatti all’abbigliamento di uomo e donna, al mantello dei pastori, a bisacce, sottoselle, attrezzi di produzione del filato. Il progetto diverrà una importante mostra che racconterà la storia della lana di pecora sarda e della sua lavorazione, a partire dagli albori della nostra civiltà fino ai giorni nostri». Una storia che è stata presentata e ben raccontata con tutti i particolari da Domenico Falchi, autore di libri dedicati all'attività industriale di Macomer, dai formaggi all’orbace. (f. o.)

