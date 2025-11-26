Nell’Esperia  serve più fiducia lontano da casa 

L’inizio di stagione non è stato scintillante, ma nemmeno deficitario. L’Esperia Cagliari prosegue sui binari della fiducia: le tre vittorie nella nuova casa del PalaPirastu e le quattro sconfitte esterne dicono che i rossoblù devono ancora trovare gli equilibri giusti per presentarsi come protagonisti autentici della Serie B Interregionale. L’undicesimo posto attuale, con 6 punti, non rispecchia le ambizioni estive, ma la strada è lunga e la zona nobile della classifica resta pienamente alla portata.

A testa bassa

La squadra di Federico Manca ha vissuto una settimana particolare. Il rinvio della sfida interna con Ferentino, ritiratasi dal campionato, ha tolto all’Esperia l’occasione di tornare subito in campo dopo l’ultima sconfitta esterna, proprio nel momento in cui una gara al PalaPirastu avrebbe potuto consolidare sensazioni positive. «Giocare dopo una sconfitta è sempre la ricetta migliore», spiega Manca, «ma abbiamo sfruttato la pausa per lavorare su dettagli importanti».

Il tema che pesa di più è senza dubbio il rendimento lontano da Cagliari. «Ci manca fiducia nei momenti chiave», osserva il coach, Siamo spesso punto a punto fino alle battute finali, poi magari un piccolo parziale ci fa vacillare. Dobbiamo recuperare intensità, cattiveria e attenzione alle cose più semplici». Un aspetto mentale, prima ancora che tecnico, che si collega anche all’eredità della scorsa stagione: «Forse l’essere reduci da una finale ci ha portati a pensare di dover controllare ogni partita per “status”. Serve invece tornare affamati».

Obiettivo Avellino

Un’altra incognita è rappresentata il recupero di Marco Giordano. Il play argentino procede con lavoro personalizzato, ma non è ancora pronto al rientro in gruppo. «Sta bene, ma non ha ripreso con intensità. Con la cartilagine del ginocchio dopo un intervento chirurgico serve prudenza». All’orizzonte, intanto, arriva un banco di prova di altissimo livello: sabato (20.30) la trasferta sul parquet della Scandone Avellino, corazzata costruita per stare al vertice. «È forse la favorita del campionato», conclude Manca, «andiamo per cercare un passo avanti mentale, ritrovare solidità e quella faccia tosta che ci ha contraddistinto l’anno scorso». Subito dopo, Angri, il derby di Sennori e Caiazzo in casa: un trittico che potrebbe dire molto sul futuro dell’Esperia.



