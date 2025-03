Nell’erba una discarica di lastre di silicio 

«Stavo passeggiando in campagna con i miei cani, quando per puro caso ho notato la presenza di alcuni pannelli fotovoltaici abbandonati sotto una pianta». Sono le parole di Fabrizio Piras, un impiegato di Carbonia nei giorni scorsi ha scoperto una discarica di lastre di silicio in una zona di periferia, dove sono presenti tante altre discariche abusive. «Sono rimasto sorpreso – aggiunge – si tratta di materiali che andrebbero smaltiti seguendo le norme di legge». Ma a quanto pare chi le ha abbandonate non la pensa nello stesso modo.

La presenza di 15 pannelli è stata segnalata anche alla Polizia locale di Carbonia. «L’abbandono dei pannelli fotovoltaici – commenta il sindaco Pietro Morittu – riflette la misura della difesa dell’ambiente e del territorio che si vive ogni giorno. Per quanto i nostri comuni possano dotarsi di strumenti atti a vigilare, sono inermi rispetto al grande numero di gesti e atti che producono danni all’ambiente. Sulla vicenda è intervenuto anche Albino Salis dell’associazione Marevivo, da sempre impegnata nelle battaglie per la tutela dell’ambiente in tutto il Sulcis Iglesiente. «L’inciviltà sta prendendo piede – afferma - sono senza parole, si tratta di rifiuti speciali altamente inquinanti, realizzati con materiali fatti per durare nel tempo, andrebbero smaltiti in centri autorizzati». Sul ritrovamento è stata informata la polizia locale di Carbonia, «Dobbiamo effettuare un sopralluogo – afferma il comandante Andrea Usai – dobbiamo valutare come procedere per la rimozione». (f. m.)

