Nell’epoca delle applicazioni i cartelli non vanno in soffitta 

Nell’App che il Comune di Nuoro ha lanciato poche settimane fa per consentire ai cittadini di segnalare in tempo reale situazioni di pericolo come buche nelle strade o marciapiedi dissestati, ancora non figura. Alla tecnologia, il nuorese preferisce il vecchio e sempre utile cartello. Immediato e visibile a tutti: “attenzione al gradino” recita la scritta nera su foglio bianco appesa all’albero di via Manzoni all’altezza del civico 23. Lo sguardo va a terra dove una mattonella non in sede è pronta a dispensare sgambetti anche al più attento dei pedoni. Immediato e soprattutto efficace, seppur non utile a cambiare le cose. Per quello si attende il Comune. (f. le.)

