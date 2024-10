Nell’elisir di lunga vita anche un piatto di anguille 

La comunità di Villagrande si è riunita ieri per celebrare un traguardo straordinario: Ottavio Mereu spegne 101 candeline. Un compleanno che segna non solo la lunga vita di un uomo simbolo di forza e saggezza, ma anche un tributo alla Sardegna, terra di longevità. Nato e cresciuto a Villagrande, prima pastore e poi bidello, zio Ottavio ha attraversato oltre un secolo di storia vivendo periodi di grandi cambiamenti sociali, economici e culturali. Amato da tutta la comunità, ha sempre incarnato i valori della tradizione sarda, fatta di lavoro duro e legami familiari forti. È sposato con Iolanda Usai da 57 anni, padre di sette figli e nonno di 14 nipoti. Attribuisce il segreto della sua longevità a una dieta genuina e semplice, basata sui prodotti della terra, e a uno stile di vita attivo, con la cura della casa e della campagna. Ma ciò che più conta, secondo lui, è l’importanza dei legami sociali e familiari, che gli hanno sempre dato forza e conforto. È fonte di ispirazione per le nuove generazioni, che vedono in lui un simbolo di forza e resilienza. Nonostante qualche acciacco, ancora oggi ha una mente lucida e una memoria di ferro ed è una buona forchetta. Nell’elisir di lunga vita un piatto di anguille che si concede ogni settimana.

