Nell’edificio di Scala Barralis un centro per il recupero 

L’amministrazione comunale punta a recuperare l’edificio di Scala Barralis, nelle campagne di Settimo San Pietro che in passato è stato utilizzato anche per il recupero di tantissimi ragazzi in difficoltà soprattutto per problemi di droga. Per questo c’è anche un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione del vecchio fabbricato.

È prevista una spesa di un milione e 600mila euro di cui un milione per lavori a base di gara. L’obiettivo è quello di trasformare il fabbricato in un moderno, funzionale centro di recupero per le tossicodipendenze e e per l’alcolismo.

L’edificio, di proprietà del Comune, è ubicato proprio nella zona di “Scala Barralis”, in una posizione strategica nelle campagne di Maracalagonis. Ora ha bisogno di essere ristrutturato e reso funzionale per le sue future funzioni.

La stessa struttura potrebbe essere intitolata ad una donna del paese, Santina Perisi, scomparsa nei giorni scorsi, che in vita si è sempre occupata degli altri, dei giovani bisognosi in particolare. Lo ha fatto per anni, in maniera silenziosa, facendosi voler bene da tutti.

«Una donna instancabile, di grandissima fede - ha detto la sindaca Francesca Fadda - che ha vissuto la sua vita regalando il suo tempo e la sua forte personalità a chi si trovava in difficoltà». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA