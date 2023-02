Nell’ecocentro c’è anche il mercatino dell’usato 

L’ingegner Paola Obinu, responsabile della De Vizia, società che gestisce la raccolta differenziata in paese, spiega come l’apertura dell’ecocentro aiuterà a contrastare le discariche abusive: «I cittadini, ora, potranno liberarsi subito dei rifiuti portandoli qui, in questo modo si darà un giro di vite all’abbandono degli ingombranti nelle campagne. Potranno conferire i rifiuti i titolari della bolletta della Tari, ma ci sarà la possibilità di delegare qualcun altro. Con l’avvio dell’ecocentro intendiamo anche promuovere il mercato del riuso, dando una nuova vita a oggetti come giocattoli, passeggini o piccoli mobili: il mercato verrà allestito qui, o in uno spazio che metterà a disposizione il Comune».

La possibilità di conferire personalmente ogni tipologia di rifiuto in uno spazio attrezzato, la creazione di un piccolo mercato di oggetti usati per creare un’economia circolare e abbattere gli sprechi: dopo vent’anni d’attesa Sarroch ha finalmente il suo ecocentro comunale. Ha aperto i battenti ieri mattina il centro di stoccaggio dei rifiuti che si trova lungo la strada per Foxi: attraverso il progetto, avviato dalla precedente amministrazione, il Comune punta a migliorare i dati della raccolta differenziata e, di riflesso, a risparmiare sui costi del servizio di smaltimento.

Come funzionerà

Costato 250mila euro, l’ecocentro si sviluppa in un lotto di 4mila metri quadri, acquisiti dal Comune dopo l’esproprio di un terreno di proprietà dell’Eni. Piccoli elettrodomestici, olii minerali, batterie d’auto e farmaci scaduti: sono solo alcune delle tipologie di rifiuto che si potranno conferire nel cantiere a due passi dal centro abitato, dove sarà sempre presente un operatore.

L’ingegner Paola Obinu, responsabile della De Vizia, società che gestisce la raccolta differenziata in paese, spiega come l’apertura dell’ecocentro aiuterà a contrastare le discariche abusive: «I cittadini, ora, potranno liberarsi subito dei rifiuti portandoli qui, in questo modo si darà un giro di vite all’abbandono degli ingombranti nelle campagne. Potranno conferire i rifiuti i titolari della bolletta della Tari, ma ci sarà la possibilità di delegare qualcun altro. Con l’avvio dell’ecocentro intendiamo anche promuovere il mercato del riuso, dando una nuova vita a oggetti come giocattoli, passeggini o piccoli mobili: il mercato verrà allestito qui, o in uno spazio che metterà a disposizione il Comune».

Differenziare di più

Il sindaco, Angelo Dessì, pone l’accento sui dati della raccolta differenziata: «A gennaio – sottolinea – c’è stato un sostanziale miglioramento ma fino all’anno scorso a Sarroch eravamo fermi al 66 per cento del materiale riciclato: con l’avvio dell’ecocentro puntiamo a superare il 70, riducendo così anche il costi della Tari».

Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, spiega come l’obiettivo principale sia uscire dalla lista degli otto comuni meno virtuosi stilata dalla Regione: «Migliorare i dati della raccolta differenziata significa non pagare penalità: da gennaio siamo passati da 75 tonnellate di secco conferite al Tecnocasic a 50. Ora non potremo che fare meglio. L’ecocentro si dimostrerà molto utile soprattutto per il conferimento dei rifiuti ferrosi».

Primo conferimento

Sono le 9,20 quando un’auto varca il cancello dell’ecocentro: è il primo cittadino in assoluto a conferire del materiale. «Ho portato pezzi di una vecchia recinzione e del ferro che conservavo da tanto tempo», racconta Luciano Spano, un residente: «Credo che questo servizio sarà davvero utile ed eviterà l’abbandono dei rifiuti nelle campagne».

