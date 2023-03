Nelle viscere di piazza d’Armi 

Il tombino in zinco sul marciapiede di via Is Mirrionis, poco prima del bar che si affaccia sulla piazza, occorre sollevarlo in due. Bisogna forzare un po’ ma poi viene su senza troppi problemi. Sedici metri sotto piazza d’Armi, dodici gradini e si va giù nelle viscere di una ferita che adesso l’amministrazione sta per sanare, dopo dieci anni, mettendo in sicurezza la piazza. Lì si trova la cavità “Il crollo”, così chiamata proprio dopo i crolli che l’hanno interessata dagli anni Novanta; oltre 400 metri quadri “spaccati” in due enormi camere con una strozzatura al centro, tra via Is Mirrionis e via Marengo. Ad aprile tecnici e operai inizieranno la “cura” con le iniezioni e la piazza sarà messa in sicurezza utilizzando alcune lunghe cannule che immetteranno nel terreno attraverso dei fori materiali speciali (argilla espansa) per rinforzare la gigantesca cavità. «Un intervento reversibile», dice Mauro Coni, docente di Strade, ferrovie e aeroporti che ieri ha portato gli studenti della Magistrale sotto piazza d’Armi per l’ultimo “giro” prima dell’apertura del cantiere. «Significa che adesso si mette in sicurezza la piazza, poi quando l’amministrazione avrà le risorse per valorizzare la cavità, questo si potrà sempre fare con poche risorse», aggiunge. L’altra cavità, invece, “Su Stiddiu”, più grande e bellissima, dove sono ancora visibili le tracce della vita di chi la utilizzava come rifugio durante i bombardamenti, non crea problemi e se l’amministrazione avrà risorse sufficienti potrà essere valorizzata.

Il cantiere

«I lavori», autorizzati da studi geologici, ingegneristici, archeologici e della Soprintendenza, «dureranno circa due mesi. Terminata la messa in sicurezza della cavità, procederemo», all’inizio dell’estate, «a realizzare la rotatoria. All’inizio sarà provvisoria, ci serve fare una sperimentazione sulla viabilità, poi realizzeremo con quella fissa», spiega l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. Con il cantiere aperto, non ci saranno particolari disagi per il traffico: «Perché l’unica strada che chiuderemo sarà via Marengo, ma predisporremo percorsi alternativi che saranno comunicati ai cittadini», aggiunge Daniele Olla, dirigente del servizio Mobilità.

Storia e turismo

Nelle profondità di piazza d'Armi si dipana quasi un labirinto, cunicoli scavati nella roccia, stanze confinanti, anche un piccolo lago. L’ex cava di epoca romana veniva utilizzata come rifugio nel 1942. «Dispiace e rattrista apprendere che la Soprintendenza avrebbe dato il nulla osta al riempimento dello storico sito. Si decide di “tombare, riempire”, anziché valorizzare», dice Marcello Polastri, consigliere comunale del Psd’Az. E aggiunge: «Una volta chiusa con una massa di materiale argilloso, rimarrà tale. Mentre la creazione di una soletta, per esempio, in cemento armato ancorata al pilastro di roccia d’epoca romana che sorregge da millenni la piazza, sarebbe stato plausibile per rendere sicuro il transito delle auto e per valorizzare la caverna. Dire che chiudere la cavità di piazza d’Armi renderà sicuro il rione, non è corretto. Il sottosuolo è pieno di vuoti. Si sta prediligendo di portare più traffico pensante con una rotonda, anziché chiudere la piazza ai mezzi pesanti, in virtù di un bene archeologico che, a quanto pare, non si vuole dichiarare tale».