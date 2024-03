Nelle vecchie scuole medie la sede delle associazioni 

Sono iniziati a Gonnesa i lavori per la ristrutturazione dei locali delle ex scuole medie di corso Matteotti. L’intervento ammonta a 290 mila euro, l’obiettivo è riqualificare l’ex scuola trasformandola in sede per le associazione del paese.

«Saranno ristrutturate le aule - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - e sarà sistemata a dovere l’area cortilizia mentre nello spazio adiacente alla scuola sarà mantenuto il campo da bocce». Alla ristrutturazione dell’ex scuola media è legato anche un altro intervento, atteso da anni. Con i lavori appena partiti è stato necessario spostare i reperti archeologici rinvenuti nelle campagne di scavo del villaggio nuragico di Seruci e nelle acque del litorale gonnesino, finora custoditi in alcune aule adattate a laboratorio e magazzino. In questi giorni si sta procedendo a spostare i reperti nella nuova sede di S’Olivariu, con la supervisione della Soprintendenza che segue passo passo il trasferimento. Non sarà comunque uno spostamento fine a se stesso: le antiche testimonianze archeologiche restituite dalle campagne di scavi potranno finalmente essere esposte al pubblico in una mostra nel parco comunale di S’Olivariu, esposizione che potrebbe essere visitabile a partire dalla prossima estate. «Vogliamo che si crei un filo diretto tra il villaggio di Seruci e la comunità», ha detto il sindaco.

