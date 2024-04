Nelle tonnare si lavora col fiato sospeso 

Nelle acque tra Capo Altano e l’Isola Piana è tutto pronto per il passaggio dei tonni, in avvicinamento alle coste sud occidentali secondo un percorso sempre uguale. Ad aspettarli troveranno le due tonnare fisse di Carloforte e Portoscuso che, tra le varie attività, garantiscono un centinaio di posti di lavoro.

Un’attività la cui storia va avanti da secoli e che ora si teme possa essere messa a rischio dai progetti del parco eolico off-shore che si vorrebbe ubicare proprio lungo la rotta millenaria dei tonni. Se così fosse si rischierebbe di dire addio a entrambe le tonnare fisse, le ultime del Mediterraneo ancora in funzione. È chiaro che la notizia del via libera alla concessione di un’area per la stazione e la sottostazione del parco eolico off-shore fa temere che questo incubo possa concretizzarsi proprio in queste giornate in cui le eccellenze della pesca locale sono andate in mostra alla Seafood Expo Global. A Barcellona c’erano, infatti, anche le due società della pesca del tonno rosso del Sulcis Iglesiente, la Carloforte Tonnare Piam e la Althunnus Tonnare Sulcitane di Portoscuso: hanno rappresentato la Sardegna, selezionate dalla Regione con altre tre realtà imprenditoriali del settore della pesca e dell’acquacoltura. Mercoledì gli operatori hanno incontrato il ministro dell’Agricoltura e della Pesca Francesco Lollobrigida giunto a Barcellona per una visita agli stand italiani della fiera internazionale. (a. pa.)

