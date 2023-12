Nelle tonnare del Sulcis è tornato il sereno: si lavorerà in sinergia 

Torna il sereno sulle tonnare del Sulcis: i due operatori della pesca del tonno, Carloforte Tonnare e Tonnare Sulcitane, hanno trovato l’accordo che permetterà loro di collaborare nel nome dell’unità e della filiera del tonno.

Uniti

Un nuovo percorso di cooperazione sancito dall’incontro al ministero dell’Agricoltura e della Pesca, a Roma, accompagnati dall’assessora regionale Valeria Satta. Superati i vecchi contrasti Pier Greco (Carloforte Tonnare) e Andrea Farris (Tonnare Sulcitane) hanno deciso di collaborare su tutti gli aspetti della pesca del tonno, unendo le forze e le conoscenze per portare avanti una tradizione plurisecolare, curando il valore aggiunto dell’attività. Oltre alla pesca del tonno in due impianti, Isola Piana a Carloforte e Capo Altano a Portoscuso, sarà fondamentale la lavorazione del tonno e l’inscatolamento che continuerà per entrambe le società. «In questo percorso è stato decisivo il supporto dell’assessore Satta, che ci ha seguito in tutti i passaggi, verso una nuova fase di collaborazione - dice Andrea Farris - e l’interesse del ministro Lollobrigida, attento al discorso delle filiere alimentari, tra cui rientra quella del tonno. È un nuovo tempo di collaborazione, in cui i due impianti guarderanno verso la stessa direzione, mantenendo aperti i canali con la ristorazione e potenziando l’inscatolamento».

Il settore

Da qualche anno si è fatta strada l’idea che, nel settore della pesca del tonno, la strada di una filiera possa essere un’opzione valida da percorrere per difendere il valore di una risorsa strategica, oltre che alimento prelibato e ricercato. A Roma, con la benedizione di Regione e ministero, è stato raggiunto l’accordo che stabilisce un nuovo punto di partenza per valorizzare il tonno, tra le uniche due società che ancora operano nel Mediterraneo con la pratica della tonnara fissa. Tonnarotti, reti da “costruire” per un edificio subacqueo con geometrie ben precise, l’attesa delle condizioni meteo ideali, il maestrale, ma anche la nuova strumentazione Gps, le imbarcazioni e la fatica: è un misto di tradizione e innovazione, un’attività che nel Sulcis Iglesiente ancora dà lavoro a circa un centinaio di persone. Dopo diversi contrasti tra società nel corso degli anni, la parola d’ordine adesso è collaborare. «È un accordo nel nome della razionalizzazione - dice Pier Greco - procederemo con due impianti e si punterà su tutte le attività che incrementano il valore aggiunto, pensiamo ad esempio alla lavorazione e all’inscatolamento del tonno. Uniamo le forze per costruire una filiera, in tutti i suoi aspetti, ma anche per essere pronti a fronteggiare la stagione 2024 che si annuncia tosta, visto che sul mercato del vivo in pratica non c’è prezzo».

Il futuro

I dettagli della pace ritrovata tra le due società si determineranno passo passo, mentre si procede nella costruzione della filiera del tonno che si svilupperà interamente nel braccio di mare tra Portoscuso e Carloforte, uniche località a mantenere in vita nel Mediterraneo l’antichissima attività della pesca del tonno di cui ancora è possibile ammirare le testimonianze storiche nella costa del Sulcis Iglesiente: business, filiera alimentare, tradizione e storia convivono in un’unica attività che vuole promuovere la sua specialità, sempre nel nome del tonno rosso.

