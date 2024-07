Nelle terre di Santu Lussurgiu una piantagione di silicio, ecco il nuovo parco fotovoltaico 

Dopo l’eolico arriva l’agri-fotovoltaico nel paesaggio del Montiferru e in particolare nelle campagne lussurgesi. I dati parlano di 31 ettari di terreni privati che potrebbero essere destinati a un impianto fotovoltaico agricolo, con circa 35mila moduli in silicio cristallino, pannelli semoventi che attirano la luce solare. Sotto i moduli dovrebbero crescere ortaggi, frutta, verdura, allevamenti di api, condizionale d’obbligo perché una volta installati questi impianti non sempre rispettano le indicazioni di partenza.

Il progetto

La zona interessata è Mullana (nel progetto viene indicata erroneamente su Mullone) con opere di connessione e cabine di accumulo nei vicini comuni di Borore e Macomer. La proponente è la società DS Italia 16-DVP Solar di Roma, che a febbraio scorso, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di valutazione di impatto ambientale per questo ennesimo progetto agri-voltaico. I residenti insorgono e chiedono delucidazioni per questo ennesimo assalto ai terreni agricoli. Serpeggia molta preoccupazione nella comunità e tra gli allevatori locali, che vorrebbero poter difendere le loro produzioni agroalimentari: «proseguendo di questo passo non rimarrebbe un ettaro destinato ad uso agricolo», chiosa un allevatore.

La battaglia

Il sindaco Diego Loi dice no: «Totale contrarietà a qualsiasi progetto che non sia frutto di concertazione con le comunità locali. Non può esistere uno sfruttamento indiscriminato dei territori. Il provvedimento di sospensione di tutte le autorizzazioni ci consente di lavorare sulla individuazione delle aree idonee, e io mi batterò perché il patrimonio ambientale del Montiferru venga considerato non idoneo. Le comunità locali possono offrire una valida alternativa ai mega impianti, ad esempio coprendo tutti i tetti degli edifici comunali con pannelli fotovoltaici per distribuire i vantaggi alla cittadinanza: la Regione può e deve finanziare questo piano straordinario anche per incentivare la nascita delle comunità energetiche». Il capogruppo Giovanni Matta gradisce il coinvolgimento della comunità nelle decisioni: «Potrebbe essere l’ennesimo scempio a danno del paesaggio e ambiente nostrano. Rimaniamo fermi nella posizione espressa in consiglio comunale: nessun impianto può essere autorizzato senza previo coinvolgimento e parere della comunità lussurgese. Occorre capire che impatto potrebbe avere su ambiente e soprattutto sul sistema delle falde acquifere. Proprio nelle prossimità ci sono infatti alcune sorgenti pregiate, e se l’impianto andasse ad alterare il sistema acquifero allora sarebbe improponibile».

Finora il territorio di Santu Lussurgiu è entrato nelle mire di Enel Green Power che vorrebbe innalzare 21 pale, alte duecento metri per una potenza di 126 megawatt, ricadenti anche nei territori di Scano, Macomer, Borore, e Sindia, in un’area di notevole ricchezza ambientale. Da qui prende le mosse la mobilitazione generale.

