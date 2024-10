Nelle tavole della mensa prodotti biologici a chilometro zero 

Mensa scolastica con prodotti a chilometro zero e biologici: l’azienda che gestirà il servizio di mensa nelle scuole di Carloforte dovrà avere requisiti particolari che si rifanno all’iniziativa regionale Mensarda a cui ha aderito anche Carloforte

Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, l’amministrazione comunale intende fare il bis. «Le linee di indirizzo che abbiamo approvato vanno proprio nella direzione di un cibo sano, sostenibile e a chilometro zero - dice la vicesindaco Betty Di Bernardo - in primo luogo per promuovere la corretta alimentazione e anche per valorizzare le produzioni del territorio. Quest’anno oltre al chilometro zero, le aziende che parteciperanno alla manifestazione di interesse dovranno anche rispettare i “Cam” (i criteri ambientali minimi) perché un prodotto non deve solo essere a chilometro zero ma anche biologico. Oltre al pranzo da quest’anno la società che si aggiudicherà il servizio dovrà fornire anche la merenda, sempre con le stesse caratteristiche». Carloforte inoltre è stata inserita in un’iniziativa regionale animata da Laore, Mensarda Bio, per la senbilizzazione sulle mense biologiche, che prevede visite presso aziende agricole certificate e giornate tematiche sull’alimentazione biologica.

