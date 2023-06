Nelle strade verranno installati cinque dissausori di velocità 

Sulla decisione pesano principalmente le richieste di maggior sicurezza manifestate dai cittadini alle quali l’amministrazione comunale ha fatto seguire le proprie verifiche attraverso le valutazioni della polizia locale sulle velocità medie di percorrenza nelle strade di Villamassargia. Un’analisi dalla quale è scaturita l’esigenza d’installare anche nel paese (tra i pochissimi comuni del Sulcis ancora a non disporne) dei dissuasori di velocità, in particolare nelle strade con lunghi rettilinei.

«La delibera di approvazione - spiega la sindaca Debora Porrà - risale all’estate scorsa ma l’iter burocratico è stato lungo. Ora l’ordine di acquisto è partito e a breve verranno installati i dissuasori che hanno una finalità prettamente preventiva». Lo stanziamento comunale ammonta a circa 14 mila euro per un totale di 5 dissuasori del tipo “dossi artificiali in gomma” che saranno installati nelle vie Stazione, Dello Sport, Argiolas, Pillematta e Mazzini.

«Non vi è alcuna criticità particolare in queste strade - analizza la sindaca - ma dal confronto con la comunità è emersa fortemente l’esigenza di rallentare le velocità dei veicoli e i dossi rialzati sono un ottimo deterrente. Stiamo ancora lavorando alla revisione del Piano del traffico e probabilmente opteremo in seguito per l’installazione di ulteriori dissuasori di velocità».

