Nelle strade saltano asfalto e tombini 

Piogge intense e strade nuoresi: un grosso problema. Gli acquazzoni degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione strade in città, da quelle asfaltate a quelle sterrate. Le voragini compaiono di nuovo in quelle vie appena asfaltate, rallentando il traffico. Da via Lucania (a pochi passi dalla sede dei vigili urbani) a via Biasi, via don Bosco e Mughina: sulle vie più trafficate non c’è pace, il pe4ricolo è sempre ditero l’angolo.

Ieri in via Mannironi buche da record. L'asfalto è saltato in numerosi tratti. Gli agenti della Pozia locale sono accorsi per evitare il peggio tra traffico automobilistico, nebbia e diluvio che non garantivano piena visibilità dei rigonfiamenti e i "sassolini" di asfalto che rischiavano di fa andare i veicoli fuori strada.

L'intervento dei vigili urbani è durato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio. Gli agenti con i propri mezzi hanno sostato davanti alle buche e alle aree più critiche mentre due vigili a piedi, nelle vicinanze, regolavano il traffico. Per fortuna non sono stati registrati incidenti, anche se le crepe e i fossi colmi d'acqua presenti sull'asfalto non tranquillizzano di certo gli automobilisti. Anche nella giornata di oggi si annunciano disagi. D’obbligo raccomandare prudenza a chi si mette al voltante in città.

