Nelle strade dove la pioggia fa paura 

A Guspini i residenti di alcuni quartieri hanno paura dei rischi idraulici. Quelli che abitano nelle vie Pio Piras, Dante, Carducci e Marconi, in particolare, sono preoccupati per gli allarmi inascoltati dalle istituzioni locali. Alcuni anni fa, in quelle strade, ci furono allagamenti che provocarono danni a privati e attività artigianali: i più vistosi in via Marconi. Nel panificio Piras furono allagati diversi locali, con molti macchinari rovinati. «Il Comune – ricorda peraltro Claudia Piras, titolare dell’attività insieme al fratello Marcello – respinse le nostre richieste di risarcimento: non riconobbe nessuna colpa a suo carico».

Notti insonni

Amalia Collu residente in via Marconi ed ex consigliera comunale esprime preoccupazione: «Nel Comune stanno sottovalutando il rischio, tanto è vero che non hanno pulito neppure la caditoia di fronte al mio cancello, piena di ogni porcheria. Bastano quattro gocce e non posso uscire di casa. Non possiamo più utilizzare lo scantinato. Quando piove non andiamo a dormire per la paura che succeda l’irreparabile».

«A seguito degli eventi alluvionali catastrofici del 2011 e 2013 – attacca Marcello Pistis, capogruppo “Impari”, in minoranza – la nostra comunità ha preso coscienza del rischio idraulico dovuto alla presenza di diversi rii che attraversano il centro urbano. Gli interventi di mitigazione del rischio vanno troppo a rilento. È fondamentale intervenire nel rio Cabras e nell'area compresa tra Su Legau, la lottizzazione Cavalli e la zona Peep, nel quartiere di Is Boinargius. In via Mazzini, dove sono stati realizzati, in due tranche, interventi per la separazione di acque bianche e acque nere, abbiamo già lamentato un numero insufficiente di caditoie. Servono risolutivi nelle vie Verdi, Dante, Carducci, Pio Piras, e Marconi – conclude – perché in caso di piogge intense le strade si allagano e i marciapiedi bassi non proteggono i pedoni dall'acqua, alcune abitazioni subiscono infiltrazioni».

Lavori in corso

Il comune è a conoscenza del pericolo. «Abbiamo cominciato per tempo le pulizie dei corsi d'acqua in economia grazie al lavoro dei mezzi e operatori comunali nel nostro territorio extra urbano», replica alle accuse il vicesindaco Marcello Serru: «In ambito urbano stiamo procedendo con il servizio di pulizia delle caditoie nell'ambito dell'appalto di igiene urbana. Le caditoie saranno pulite per far defluire al meglio le acque di pioggia».

Il responsabile dell’Ufficio tecnico, Mauro Fanari, con una determina ha affidato l’incarico di eseguire “interventi di mitigazione del rischio idraulico conseguente al canale tombato del Rio Cabras e nei canali di smaltimento delle acque in ambito urbano in località Su Legau grazie a finanziamenti per la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del Pai”. Importo: 230mila euro. L’unica offerta pervenuta è quella della Rtp Sud Ovest Engineering Srl-Studio Sps srl di Alessandro Puddu e Marco Cabras che si sono aggiudicati l’appalto per 128.633,46 euro».

