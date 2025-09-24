Nelle strade del centro è allarme sicurezza: troppi rischi per i pedoni 

Enayat Besharati, veterinario molto noto in città, aveva 80 anni. La sua vita è finita in via Salieri , a pochi passi dal Poetto, mentre attraversava la strada per tornare a casa.

I precedenti

Prima di lui, la settimana scorsa, altri due pedoni sono stati falciati: un pensionato di 73 anni mentre attraversava tra via Brigata Sassari e via Cagliati, per fortuna adesso fuori pericolo e una ragazzina di 15 anni travolta da un’auto in via S’ecca S’Arrideli che ancora lotta tra la vita e la morte in ospedale. In questo 2025 l’elenco degli incidenti ai danni dei pedoni è lunghissimo: sono 33, di cui uno, quello appunto dell’altro giorno, mortale. In tutto il 2024 erano stati 25 già in netta crescita rispetto al 2023 quando si erano fermati a 19. Perché transitare a piedi per le vie del centro e della periferia sta diventando sempre più difficile per colpa soprattutto di automobilisti distratti che non si fermano alle strisce, che parlano al telefono e che addirittura mandano messaggi. E così a poco sembrano servire anche attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori e percorsi pedonali quasi sempre occupati dalle auto.

Reazioni

«La realtà è che la gran parte degli automobilisti non rispetta le strisce e non si ferma per dare precedenza ai pedoni», dice Fabio Mulliri 77 anni, «ci sono quelli distratti ma ci sono anche quelli che non gliene frega niente e che passano perché devono passare, spesso anche ad alta velocità». Soluzioni? «Francamente non ne vedo. Se non c’è un cambio di mentalità a poco servono anche i dossi. I punti più difficili sono sempre gli stessi: l’attraversamento in viale Colombo a pochi passi dalla rotatoria con via Marconi dove non solo non ci si ferma ma si parcheggia anche sopra le strisce ad ogni ora, e poi quelli in via Marconi all’incrocio con via Volta. Non a caso qui negli ultimi mesi ci sono stati due investimenti: uno a una ragazza di 25 anni e un altro a una donna originaria dell’Ogliastra. Entrambe avevano riportato forti traumi. E poi ci sono le strisce tra via Marconi e via Brigata Sassari e quelle tra via Marconi e via Giotto, trafficatissime per la presenza di diversi supermercati. Senza dimenticare viale Marconi che ancora attende i lavori di messa in sicurezza. Paolo Sollai sottolinea che «certo la colpa è molto spesso degli automobilisti distratti, ma a volte anche dei pedoni che non prestano attenzione e si lanciano letteralmente sulle strisce o fuori». E difatti lo scorso anno uno è stato sanzionato per questo motivo e l’anno prima la stessa multa era toccata ad altri tre.

La Polizia municipale

«L’impegno del Corpo di Polizia locale è massimo», assicura il vicecomandante della Polizia locale Antonello Angioni, «anche in considerazione delle risorse a disposizione, per vigilare sul rispetto del Codice della strada». Tuttavia, aggiunge, «proprio il lavoro quotidianamente svolto nelle strade conferma un trend indubbiamente non solo quartese, ma presente anche in città: l’imprudenza degli automobilisti, troppo spesso sopraffatti dalla fretta o distratti dall’uso del cellulare». In ogni caso, aggiunge l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori, «da parte dell’amministrazione comunale c’è la massima attenzione ai correttivi necessari per limitare quanto più possibile gli incidenti. Oltre ai buoni risultati ottenuti con i doppi stop, abbiamo installato telecamere in diversi punti strategici e semafori e, ancora più di recente, delimitato parte dei passaggi pedonali del centro storico con appositi paletti. Infine diverse risorse sono state destinate agli attraversamenti pedonali rialzati, ben 28 in città, con altri che saranno realizzati a breve».

