Nelle strade del centro arrivano i dissuasori di velocità  

Partiranno a breve i lavori l’installazione di ulteriori 15 passaggi pedonali rialzati. Gli attuali 22 presenti e dislocati in varie zone ad alta circolazione veicolari hanno di fatto permesso di annullare quasi del tutto gli incidenti di una certa rilevanza, così, con una spesa di circa 60mila euro, i nuovi dosi interesseranno le vie Cappuccini, Valverde, San Salvatore, via Della Regione, Borsellino, Ciro Menotti, Roma, Cattaneo e Tenente Cacciarru. Proprio in quest’ultima di recente c’era stata la polemica sollevata dai residenti della zona per via dell’alta velocità con cui transitano i veicoli e del costante pericoli che questi comportano per l’incolumità delle persone e degli animali. «Certo non è piacevole rallentare così tanto l’andatura - spiega l’assessore con deleghe alla Viabilità e alla Polizia locale, Francesco Melis - ma non è logisticamente possibile riuscire a monitorare tutto il centro urbano tramite l’utilizzo degli autovelox. Con i passaggi pedonali rialzati invece si costringono i veicoli a ridurre sensibilmente la velocità».

Una statistica decisamente importante riguarda la drastica riduzione dei sinistri nelle strade dove sono presenti i dossi: «Per fortuna non ci sono stati più incidenti mortali. - prosegue Melis - Nelle zone più trafficate della città, quali Corso Colombo, via Cattaneo e via Pacinotti, l’andatura media delle automobili è calata e di conseguenza i sinistri. Prima dell’installazione dei dissuasori, via XX Settembre registrava un incidente alla settimana; una dinamica che è stata finalmente interrotta».

