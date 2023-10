Nelle stazioni è caccia al posto in carrozza 

Mentre RFI annuncia che ad Olbia verranno attivati il IV binario, la nuova pensilina ed il percorso pedonale diretto su Corso Umberto – oltre ai lavori di potenziamento per aumentare la velocità di percorrenza dei treni sulle tratte per Cagliari e Sassari – la caccia al posto sul vagone, più o meno vetusto, è sport sempre in voga nella nuova stazione “Terranova” di via Vittorio Veneto. Tant’è che la maggior parte dei viaggiatori ( molti gli universitari) preferiscono salire a bordo dai binari della centrale, “vecchia”, stazione di via Pala, distante pochi chilometri, evitando il rischio di farsi la tratta in piedi. O addirittura di rimanerci, a piedi. Come è accaduto domenica scorsa quando alla nuova stazione, è arrivato un treno con una sola carrozza, già strapiena, provocando una vera e propria rivolta. Sui social, testimonianze di passeggeri che postano foto di carrozze fatiscenti e ritraggono gli avvisi dei ritardi sui tabelloni. «Giusto martedì il treno da Cagliari aveva 40 minuti di ritardo – dice Agostino Mancini, olbiese - Non ho viaggiato in piedi ma ho trovato il vagone sporco e si sentiva l’odore di fumo di scarico all’interno». Il problema dei posti risicati sui vagoni è stato riproposto, due giorni fa con una nota sul profilo istituzionale, anche dal sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas. «Dall'inizio dell'anno scolastico ho già evidenziato due volte a Trenitalia la necessità di garantire un numero di carrozze adeguato alla necessità dei nostri studenti e pendolari verso Olbia – ha scritto - Non ritengo giusto che a fronte del pagamento di un regolare biglietto, siano costretti a viaggiare in piedi».

RIPRODUZIONE RISERVATA