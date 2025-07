Nelle spiagge non si fuma più 

Per il litorale dove sventolano le bandiere blu è una scelta ambientalista coraggiosa: Tortolì ha deciso di vietare il fumo su tutte le spiagge della cittadina. Il provvedimento del sindaco, Marcello Ladu, sarà in vigore dal 15 luglio al 15 ottobre. Il divieto include anche le sigarette elettroniche. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Sarà cura delle forze dell’ordine, degli agenti della polizia locale e dei barracelli vigilare sull’osservanza dell’atto, il primo di questa tipologia in Ogliastra. Garantite comunque alcune aree per i fumatori.

La novità

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere il luogo più accogliente per tutti i bagnanti, ma anche preservare l’ambiente. Oltre al fatto che il fumo può dare fastidio ai non fumatori e ormai studi scientifici abbiano dimostrato gli effetti del fumo passivo sulla salute, un’altra criticità è rappresentata dalla produzione di mozziconi. «È una svolta verso la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del nostro prezioso ambiente costiero. Abbiamo organizzato e partecipato a numerose giornate ecologiche sulle spiagge, e purtroppo, ogni volta, ci siamo ritrovati a raccogliere una quantità ingente di mozziconi che non solo pregiudicano la bellezza dei litorali, ma sono anche una grave fonte di inquinamento per il mare e la sua fauna. Il provvedimento - dice Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - è chiaro: sarà consentito fumare solo ed esclusivamente nelle aree appositamente designate e segnalate dai relativi cartelli. Questi spazi, opportunamente attrezzati, permetteranno ai fumatori di continuare a godere del mare nel rispetto delle nuove normative e dell’ambiente circostante».

Le reazioni

Al divieto il Comune abbina un piano di controllo che prevede l’affissione di decine di cartelli su tutto il litorale. Lungo il quale le reazioni degli operatori sono favorevoli al divieto: «Finalmente», esordisce Antonello Moi, titolare dello stabilimento Su Stancu di Orrì. «Da noi - prosegue - sono presenti i cartelli già dall’inizio della stagione, sia in veranda che in spiaggia. Fumano sulla veranda del bar. La maggior parte ha accettato suo malgrado, qualcuno invece si arrabbia». Condivide anche Antonio Ladu, proprietario dello stabilimento Foxi Lioni: «È un provvedimento importante, ma prima di tutto ci vorrebbe senso civico. L’introduzione di spazi appositi è un segnale importante. Ben venga la novità, a patto che ci sia controllo, compreso quello sui rifiuti, e una segnaletica adeguata». Interviene anche Claudia Comida, presidente regionale del sindacato dei balneari: «Se si allestissero aree riservate ai fumatori, come già fatto ad esempio sulla spiaggia de La Cinta a San Teodoro, la riteniamo una decisione ragionevole. In posizione di retrospiaggia dovrebbero essere allestiti degli spazi appositi per i fumatori con un gazebo o altro ombreggio per offrire riparo dal sole, il tutto contornato da sedute, cestino e posacenere. È un’idea semplice e democratica, riteniamo infatti che vietare anziché educare, non ci porti molto lontano. Ma si prendano provvedimenti anche contro chi continua ad abbandonare rifiuti sulla spiaggia libera».

