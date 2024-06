Nelle spiagge ecco le passerelle 

Posizionate in questi giorni le passerelle sulle spiagge di Villasimius. «Ci scusiamo per il ritardo – spiega Michele Cireddu, consigliere con la delega al turismo – e ringraziamo turisti e cittadini per la pazienza. Adesso però gli arenili sono davvero a disposizione di tutti».

Un ritardo che è stato messo in evidenza dalla minoranza: «Il posizionamento – sottolineano i consiglieri – è avvenuto solo dopo la segnalazione della consigliera Cadoni in Aula. È inaccettabile che ogni anno si debbano aspettare segnalazioni per ricordarsi di metterle, e ancora di più che ciò avvenga con estremo ritardo. L'accessibilità e il comfort dei cittadini dovrebbero essere garantiti senza necessità di sollecitazioni».

Da parte dell’amministrazione comunale un invito ai numerosi fruitori delle spiagge: «Nessun porti via la sabbia, rispettiamo la bellezza naturale del territorio, lasciamo la sabbia al suo posto«. (g. a.)

