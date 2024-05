Nelle spiagge del paese sistemati quattordici bagni chimici 

Quattordici bagni chimici lungo il litorale di Castiadas per offrire un servizio fondamentale e tenere più pulito il territorio. L’iniziativa, come negli ultimi anni, è dell’amministrazione comunale: «È un servizio necessario - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - altrimenti, visto l’enorme afflusso turistico che registriamo ogni estate, si creerebbero problemi per la salute dal momento che le persone andrebbero a fare i loro bisogni lungo la macchia mediterranea a ridosso degli accessi a mare».

I bagni saranno posizionati a Santa Giusta, Su Cannisoni, Monte Turnu, Cala Pira, Sant'Elmo, Cala Marina, Cala Sinzias lato Garden Beach e Cala Sinzias lato pineta. In ogni spiaggia ci sarà anche un bagno per i diversamente abili. Una ditta esterna si occuperà sia del posizionamento che della manutenzione, svuotamento e pulizia. Una manutenzione che dovrà essere giornaliera «tramite apposito automezzo dotato di polverizzatore sanificante, una serie di altre lavorazioni e un passaggio minimo di due interventi al giorno per ogni bagno, il primo entro le 8 e il secondo dopo le 14». Il servizio dovrebbe partire ai primi del mese di giugno e andare avanti per quattro mesi, compresi sabato, domenica e festivi. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA