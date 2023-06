Nelle scuole di via Corona e via Watt nascono i nuovi giardini dei bambini 

Piante di macchia mediterranea, un orto, alberi da frutto e spazi ludici: la scuola dell’infanzia di via Corona e l’asilo nido di via Watt danno il via alla serie di 52 interventi programmati dall’amministrazione comunale, da portare a termine entro fine anno, per riqualificare gli spazi esterni e le aree verdi nelle scuole dell’infanzia e primarie cagliaritane.

Nella scuola di via Corona, il sindaco Paolo Truzzu saluta i giovanissimi cittadini seduti sulle panchine del campo in erba sintetica, che l’hanno accolto con una canzone dal messaggio significativo: grazie. E il sindaco contraccambia: «Siamo noi a ringraziare voi. Vogliamo migliorare i giardini scolastici di questa e tante altre scuole, perché uno degli elementi più belli della nostra città è il verde. Creeremo anche spazi per fare lezione all’esterno. Utilizzate questo spazio per giocare a pallone ma utilizzate anche l’orto. Da qui si parte per rendere la nostra città sempre più verde e più bella».

La docente, Silvia Loddo, ha ringraziato «l’amministrazione comunale e il preside. Qui c’era già un orto rudimentale, l’avere sempre le mani nella terra è una nostra caratteristica e un orgoglio. Oggi abbiamo portato due piante: è un segno che anche noi siamo partecipi nell’educare i bambini ad una vita all’aria aperta nel rispetto degli spazi. Sono emozionata e contenta per questo risultato».

Nell’asilo nido di via Watt la coordinatrice pedagogica Stefania Montanari spiega: «è importante riqualificare gli spazi per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il giardino è il nostro spazio educativo all’aperto. Era da parecchio tempo che non ci potevamo prendere cura degli spazi esterni, siamo contenti e cercheremo di migliorarli».

RIPRODUZIONE RISERVATA