Nelle sale arriva “Il Nibbio”  Sgrena: «Per non scordare il sacrificio di Calipari» 

Arriva al cinema il racconto di un pezzo di storia del Paese, fatta di intrighi, sospetti, luci ed ombre. Sullo sfondo la storia del rapimento dell’inviata de Il Manifesto, Giuliana Sgrena, in Iraq (per mano di un gruppo della Resistenza Irachena contro l’occupazione americana) e i 28 giorni che precedono il 4 marzo 2005, giorno della sua liberazione e dell’uccisione dell’agente del Sismi Nicola Calipari, su cui si abbatte la mitragliatrice americana. “Il Nibbio” esce nelle sale il prossimo 6 marzo, in occasione dei vent’anni dall’omicidio avvenuto in un check point illegale durante il tragitto verso l’aeroporto. L’agente sacrificò la propria vita per riportare a casa, sana e salva, la giornalista. Ed è Giuliana Sgrena in persona a farne menzione di fronte a una folta platea di studenti al liceo Leonardo Da Vinci di Lanusei.

L’opera teatrale

L’occasione è una delle tappe del tour isolano de “Il viaggio di Nicola Calipari”, pièce teatrale di e con Fabrizio Coniglio in scena con Laura Nardi, sotto le insegne della Stagione di Teatro Ragazzi 2024-2025 organizzata dal Cedac Sardegna. Sgrena non ha ancora visto in anteprima il film ma ne sottolinea l’importanza per accendere un faro su uno dei tanti misteri italiani: «Spero di vedere il film prima che esca nelle sale e spero che il finale sia fedele alle mie richieste su come realmente sono andati i fatti: ossia una pattuglia mobile sparò e colpì Nicola, oltre che me e l’autista. È importante dare visibilità alla storia, farla conoscere in modo più capillare e spero che serva a far conoscere la figura di Calipari, che va ricordata».

Strascichi

Ancora porta gli strascichi di quella tragica esperienza, gioco di mediatori e interessi legati ai sequestri. Di accuse e di giochi di potere. La violenza psicologica subita la porta ancora con sé. Racconta il suo personale conto alla rovescia fino alla liberazione, spogliata di ogni riferimento temporale, senza orologio o altri ausili, dei suoi giorni interminabili in solitudine, dove non si capisce quando è giorno e quando è notte e «dove l’unico appiglio è stato la preghiera del muezzin». Lo ha detto chiaramente davanti a tutti quei ragazzi incuriositi dalla sua storia e lo si può percepire dall’emozione con cui ha risposto alle loro domande, in maniera franca e onesta, a margine della rappresentazione. «Purtroppo non si esce da tutto questo, non basta una vita per dimenticare quello che è successo durante il rapimento e durante la mia liberazione quando gli americani hanno sparato contro la nostra macchina e ucciso Nicola Calipari. Ho la sindrome del sopravvissuto, senza dubbio. Non ho mai potuto gioire della mia liberazione perché quando stavo realizzando di essere libera, Calipari è morto. Non potrò mai dimenticarlo».

“Il viaggio di Nicola Calipari” è un dialogo quasi frenetico, incalzante, che racconta la prigionia a Baghdad, il viaggio verso l’aeroporto, l’agguato e la liberazione, e che si chiude con un’ipotesi di tribunale tratta dai documenti ufficiali della delegazione italiana in Iraq, ovvero la versione americana e quella italiana sui fatti del 4 marzo 2005, dove non di rado emergono omissioni e contraddizioni. Nel cuore della pièce, i tormenti dei protagonisti, tra chi era in mano ai rapitori e chi, da uomo delle istituzioni, cercava di liberarla e portarla in salvo, con l’emozione di chi vive i teatri di guerra lontano dai salotti romani. In chiusura, a dare forza al racconto l’Inno di Mameli.

