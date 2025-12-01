Nelle Rsa non ci sono più posti   

«La disponibilità dei posti letto delle Rsa del Medio Campidano è pari a zero». Il consigliere regionale di Sardegna al centro 20venti e sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, dopo la risposta dell’assessore alla sanità, Armando Bartolazzi, alla sua interrogazione, ritorna sull’argomento: «Quelli che sono emersi in Aula non sono numeri reali. Serve chiarezza e una pianificazione strutturata». L’assessore replica che «è prevista l’apertura di una nuova Rsa a Villacidro, già inserita nella programmazione regionale» E mentre il dibattito politico si accende, c’è chi denuncia i viaggi in altre strutture dell’Isola per il ricovero dei propri cari.

I posti letto

«Dal Piano delle prestazioni socio-sanitarie 2024-2026 predisposto da Ares Sardegna – ricorda Urpi – risulta che nella provincia del Medio Campidano sono stati attivati 80 posti letto Rsa convenzionati, corrispondenti alla sola struttura di Villacidro. A fronte di una popolazione anziana stimata in oltre 25.000 persone, età in cui spesso si ha bisogno di ospitalità e assistenza a persone non autosufficienti, il Campidano presenta un indice di dotazione pari a 3,4 posti letto ogni 1.000 over 65, contro una media regionale di 5,6 e una soglia nazionale di 6-7. Tale squilibrio evidenzia un fabbisogno integrativo di almeno 50-70 posti letto, indispensabili per garantire equità di accesso al servizio. Gli indirizzi regionali di valutazione preventiva degli effetti sulla salute della popolazione che rendono evidente l’aggiornamento della programmazione anche nel settore residenziale socio-sanitario, indispensabile per correggere la disparità di trattamento nella nostra Provincia». L’assessore Bartolazzi condividendo che «il cittadino bisognoso di cure venga sempre messo al centro, senza perdere di vista la vicinanza dei familiari, parte integrante del percorso di assistenza», rassicura che «sulla base di quanto riferito dalla Direzione generale della Sanità, il sistema delle Rsa nel Campidano è sotto costante monitoraggio, soprattutto, è destinato a essere rafforzato nel breve periodo».

La nuova Rsa

L’assessore regionale ricorda che «è prevista l’apertura della nuova Rsa di Villacidro, inserita nella programmazione regionale che contribuirà in modo significativo ad aumentare l’offerta di posti letto. Durante il 2025 gli inserimenti sono avvenuti senza particolari criticità, con tempi contenuti, massimo una settimana, qualche giorno in più in estate».«Da mesi – ricorda un cittadino di Villacidro, Giovanni Soro – aspetto di trasferire una persona cara, ricoverata a Sassari. Mi dicono che in paese non c’è posto. L’aspetto grave è che ufficialmente non si conosce l’iter da seguire. Trattandosi di un servizio pubblico, le liste di attesa dovrebbero essere note. Forse non ci sono, è legittimo? Mi sto attivando per un accesso civile alle Rsa, conoscere dati e documenti delle strutture». E non è il solo a lamentare il calvario quando la malattia è grave, non si è più autosufficienti e non c’è posto per il ricovero.

RIPRODUZIONE RISERVATA