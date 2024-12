Nelle rotonde si accendono le luci a led 

Luci accese nelle rotonde di Guspini. Al fine di garantire una circolazione più sicura il Comune attraverso l’ufficio tecnico ha predisposto l’installazione di impianti a led.

La ditta esecutrice dei lavori ha spiegato che l’illuminazione ha seguito un programma nel quale è stata data priorità ai punti più critici. «I lavori sono eseguiti con Edison attraverso un’associazione temporanea d’imprese – spiega il titolare della ditta Antonino Casu – le sorgenti luminose utilizzate, come per tutto il resto dell’illuminazione stradale, sono dotate di sistema di sicurezza, sono state già installate con ottimi risultati in alcune vie del centro storico. I lavori sono stati possibili grazie all’adesione del Comune a una convenzione di nove anni che prevede la sostituzione dei pali ammalorati in tutto il territorio comunale e quadri elettrici».

RIPRODUZIONE RISERVATA