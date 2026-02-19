Nelle prime prove Hamilton quarto  Vola la McLaren 

La penultima giornata di test precampionato in Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrein, prima del via a Melbourne, l'8 marzo, ha visto una staffetta McLaren-Mercedes nella classifica dei tempi, con Oscar Piastri che ieri mattina è stato il più veloce davanti alla Red Bull di Max Verstappen e Kimi Antonelli che dopo pranzo si è preso la vetta davanti all'australiano e all'olandese, con Lewis Hamilton quarto al volante della Ferrari.

La SF-26 in mattinata ha avuto un problema tecnico, che ha richiesto un lungo intervento ai box, e il britannico non è riuscito a completare il programma previsto, centrato sull'aerodinamica. «Non è stata una giornata perfetta - ha commentato Hamilton - ma i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico per sistemare la vettura e farmi tornare in pista. I dati raccolti saranno comunque importanti per continuare a prepararci per la stagione». Col sette volte campione del mondo impegnato in pista, a parlare per la Rossa ci ha pensato Charles Leclerc: «Le giornate di test sono filate relativamente lisce, direi positive, una preparazione molto buona per la prima gara - ha detto il monegasco – è ancora piuttosto complicato per tutti, magari noi siamo in una situazione un po' migliore e sono contento sia così, ma in realtà credo che tutti stiano nascondendo il vero potenziale».

Al contrario del team principal, Fred Vasseur, Leclerc non voterebbe per aumentare il numero delle gare sprint: "Mi piacciono i weekend con la sprint ma non mi piacerebbe vederlo standardizzato in futuro - ha risposto in proposito - Per me, sei (il numero attuale) è l'ideale».

