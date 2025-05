Nelle piscine nuota l’incertezza 

La piscina comunale di via Lazio chiuderà i battenti il prossimo 30 giugno per la consueta pausa estiva, ma a differenza degli anni scorsi non riaprirà a settembre: inizieranno infatti i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto, che resterà chiuso per 365 giorni. Gli interventi riguardano l’efficientamento energetico con la totale eliminazione dei combustibili fossili, la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione e il rifacimento completo di spogliatoi e servizi igienici. I lavori rientrano nel secondo lotto funzionale del progetto, dopo gli interventi eseguiti nel 2023. Il cantiere sarà finanziato grazie a un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, con un investimento complessivo di un milione e 262 mila euro.

Nuoresi a secco

Una notizia che lascia senza casa gli atleti agonisti nuoresi per almeno un anno. Il Comune di Nuoro non ha ancora annunciato soluzioni alternative concrete per garantire l’attività sportiva durante la chiusura.

Farcana, verso l’apertura

Nel frattempo, anche la piscina comunale di Farcana, sul monte Ortobene, è in attesa di un’importante ristrutturazione. L’amministrazione ha un milione di euro per la realizzazione della copertura dell’impianto, che consentirebbe la possibilità di estendere il tempo di utilizzo, ma i tempi non sono ancora definiti. Il commissario straordinario Giovanni Pirisi spiega: «Per Farcana il cronoprogramma prevede la partenza dei lavori entro la fine dell’anno. Stiamo verificando la possibilità di aprire l’impianto per la stagione estiva prima dell’inizio del cantiere. Sarà difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta anche per garantire che i lavori non si sovrappongano completamente con quelli di via Lazio».

L’appalto

Il Comune di Nuoro ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica della piscina di via Lazio. La presentazione delle offerte per l’appalto dovrà essere effettuato entro il 13 giugno, mentre le offerte saranno aperte il 16 giugno. Un anno complesso per il nuoto nuorese. Con la chiusura simultanea, o quasi, delle due piscine cittadine, il 2025 si preannuncia come un anno particolarmente difficile per il movimento natatorio nuorese. Senza strutture coperte e attive.

