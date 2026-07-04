Nelle piazze e nei parchi si accende l’estate 

L’estate a Quartucciu si prepara ad entrare nel vivo con il ricco calendario di appuntamenti della rassegna "Sere d'Estate": tra musica, spettacoli e momenti di aggregazione.

Un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti, che nelle prossime settimane potrebbe arricchirsi con ulteriori eventi. «Agli appuntamenti già programmati si aggiungeranno anche le iniziative del progetto “Identità e Valore”, realizzate in collaborazione con la Pro Loco e il consigliere Simone Santabarbara», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini.

La selezione

La scelta degli eventi è stata presa tenendo conto delle richieste dei cittadini. «In tanti chiedono eventi semplici, occasioni per stare insieme e vivere la comunità in un clima di serenità. Sono manifestazioni che favoriscono l’aggregazione e permettono di trascorrere qualche ora in compagnia», aggiunge Contini. Tra le novità di quest’anno, la rassegna uscirà dai confini del teatro Olata - dove oggi alle 21 ci sarà il primo concerto con con la tribute band dei Nomadi - coinvolgendo anche le piazze e i parchi cittadini, da quello dedicato a Sergio Atzeni, al giardino di via Solarussa, dal Centro Agroalimentare di Sant’Isidoro, alle location di via Thiesi, piazza San Giorgio e via Tortolì. «L’obiettivo è utilizzare anche altri parchi rispettando le necessarie condizioni di sicurezza, requisito imprescindibile per poter ospitare gli eventi – aggiunge l’assessora –. Inoltre, i costi delle manifestazioni sono aumentati vertiginosamente: non tanto per gli artisti, ma per i piani della sicurezza e gli adempimenti sempre più onerosi».

Gli eventi

Tra gli appuntamenti confermati ci sono anche i “Giardini aperti” al parco Sergio Atzeni. L’evento più atteso per i bambini sarà infatti quello del 10 luglio con animazione, giochi gonfiabili e “decorazioni giganti”. «Abbiamo cercato di proporre iniziative rivolte a bambini, giovani, famiglie e anziani, mantenendo sempre un equilibrio tra qualità dell’offerta e sostenibilità economica».

In definizione anche “Quartucciu sotto le stelle”, uno degli eventi più attesi dell’estate. «Stiamo completando le verifiche sul piano della sicurezza. Contiamo di poter dare notizie a breve».

Agosto sarà invece il mese dei concerti: il 2 al teatro Olata il tributo a Zucchero, il 7 in via Tortolì si esibirà Paolo Mameli, mentre il 21 piazza San Giorgio ospiterà la cover band “Pinguini Tattici Similari”. Il 28 agosto in via Thiesi infine la giornata tutta dedicata ai bambini.



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