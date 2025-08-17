Nelle parrocchie turnover di sacerdoti 

L'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi ha deciso una serie di avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi. Don Giuseppe Orrù da Settimo è stato trasferito a Villasor : al suo posto don Marco Puddu. Al Carmine di Assemini arriva don Emanuele Mameli, a Burcei don Cristian Pisu, a Monastir don Nicola Solla, don Bruno Ibba ad Arixi , don Danilo Piras arriva dal Piemonte a Soleminis .

Don Gianmarco Casti amministrerà la parrocchia Beata Vergine Assunta in Villaspeciosa (mantenendo l’ufficio di parroco di Decimoputzu ); don Enrico Murgia seguirà, oltre alla parrocchia di Siliqua , anche quella di San Lucifero a Vallermosa . Don Davide Pau seguirà Gesico oltre che Mandas , don Andrea Manunta quella di Villa San Pietro in aggiunta alla parrocchia di Santa Margherita di Pula ); don Antonio Micciché amministrerà Barrali e manterrà anche la chiesa di Donori ). E, ancora, don Giuseppe Andrea Pelgreffi sarà amministratore parrocchiale a Ortacesus (mantenendo l’ufficio di parroco di Guamaggiore ); monsignor Efisio Zara sarà collaboratore parrocchiale delle parrocchie San Giacomo Apostolo di Mandas e di Gesico ; Don Antonio Belardelli collaboratore a Vallermosa ; don Simon Bolomba Wangboka collaboratore a Ortacesus ; don Giuseppe Luciano Sanna collaboratore a Barrali e a Donori . (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA