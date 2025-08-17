VaiOnline
Diocesi.
18 agosto 2025

Nelle parrocchie turnover di sacerdoti 

L'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi ha deciso una serie di avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi. Don Giuseppe Orrù da Settimo è stato trasferito a Villasor : al suo posto don Marco Puddu. Al Carmine di Assemini arriva don Emanuele Mameli, a Burcei don Cristian Pisu, a Monastir don Nicola Solla, don Bruno Ibba ad Arixi , don Danilo Piras arriva dal Piemonte a Soleminis .

Don Gianmarco Casti amministrerà la parrocchia Beata Vergine Assunta in Villaspeciosa (mantenendo l’ufficio di parroco di Decimoputzu ); don Enrico Murgia seguirà, oltre alla parrocchia di Siliqua , anche quella di San Lucifero a Vallermosa . Don Davide Pau seguirà Gesico oltre che Mandas , don Andrea Manunta quella di Villa San Pietro in aggiunta alla parrocchia di Santa Margherita di Pula ); don Antonio Micciché amministrerà Barrali e manterrà anche la chiesa di Donori ). E, ancora, don Giuseppe Andrea Pelgreffi sarà amministratore parrocchiale a Ortacesus (mantenendo l’ufficio di parroco di Guamaggiore ); monsignor Efisio Zara sarà collaboratore parrocchiale delle parrocchie San Giacomo Apostolo di Mandas e di Gesico ; Don Antonio Belardelli collaboratore a Vallermosa ; don Simon Bolomba Wangboka collaboratore a Ortacesus ; don Giuseppe Luciano Sanna collaboratore a Barrali e a Donori . (r. s.)

