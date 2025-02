Nelle parrocchie italiane ore di apprensione e preghiera 

Gli occhi di chi percorre la rampa che conduce all'ingresso del policlinico Gemelli di Roma si posano inevitabilmente verso le finestre dell'ultimo piano, dove Papa Francesco è al suo sesto giorno di ricovero.

E mentre nelle parrocchie sono ore di adorazione, qualche fedele decide di raccogliersi in preghiera sotto la statua di Giovanni Paolo II al centro del piazzale dell'ospedale, dove sono puntate le telecamere dei tg di tutto il mondo. Come Brunella di Sorrento e suo figlio di 10 anni che è stato sottoposto a un delicato intervento. Con loro hanno una lettera che vorrebbero consegnare al pontefice. All'interno c'è una Madonna del Rosario di Pompei disegnata dal piccolo e alcune righe scritte dalla mamma. «Capiamo i momenti di sofferenza e gli stiamo vicino», spiega la donna, mentre suo figlio conta i piani del Gemelli per individuare la stanza del Papa.

Giovanni, nome di fantasia, trascorre diversi minuti in preghiera davanti alla statua di Karol Wojtyla. Dopo il lavoro ha deciso di raggiungere il policlinico per essere vicino a Francesco «così come io ho sentito lui con me spiritualmente in un momento di difficoltà. Confido in un miracolo», racconta l'uomo, ancora con lo zainetto sulle spalle. Sempre nel piazzale in preghiera si susseguono gruppi della clownterapia, scolaresche, pazienti.

C'è chi porta lumini, chi biglietti. “Riprenditi, dagli Stati Uniti”, si legge su un cartoncino tra i rosari e i cerini con il volto del Papa. Una donna con il volto rigato dalle lacrime, dopo un momento in raccoglimento, racconta di aver «raccomandato il marito al Santo Padre».

Al Gemelli i fedeli si inginocchiano con le mani giunte anche sotto la leggera pioggia del pomeriggio e sperano, «quella speranza tanto cara al Papa», dicono. Così come sono in adorazione anche nelle comunità ecclesiali invitate dalla Cei a sostenere Francesco «con la preghiera, in questo momento di sofferenza».

