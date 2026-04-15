Nelle ex miniere turismo di qualità 

Il parco Geominerario ha chiesto il riconoscimento del bollino di qualità per la destinazione turistica mineraria di Guspini e Montevecchio nell’ambito del progetto europeo Route. L'importante riconoscimento punta ad attirare sempre più visitatori nel compendio post industriale ed è stato sollecitato per la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale.

Il Parco Geominerario e il Comune di Guspini hanno puntato sulla qualità e piena fruibilità degli immensi patrimoni materiali e immateriali presenti a macchia di leopardo, all'ombra dei campanili dei vari comuni. Il progetto è stato presentato alla Route Mineraria dieci giorni fa dopo dopo averlo sottoposto al Board della prestigiosa Rete Erih (European Route of Industrial Heritage) nell'ambito del progetto "Dal carbone ai metalli".

Fabrizio Atzori, presidente del Geoparco, commenta: «È un progetto di valorizzazione e promozione dei siti minerari nel sud ovest della Sardegna, nelle aree del Sulcis Iglesiente guspinese e arburese. Verranno valorizzati i siti che possono garantire un'apertura. La domanda è stata inviata per il suo accreditamento al Board internazionale di Erih. Questo processo di promozione sarà tradotto in un itinerario turistico minerario per essere venduto dai tour operator con la finalità d'implementare il numero di visite. La parte di Guspini è già aperta al pubblico».

Le visite disponibili sono garantite da guide che parlano cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. «Non sono previsti fondi diretti all'Amministrazione, sarà il parco a supportare ogni comune, pagheremo cinque anni di iscrizione alla rete ERIH. Non sappiamo ancora i fondi che arriveranno» conclude Atzori.

Manuele Levanti, responsabile della cooperativa Lugori, che gestisce la ricettività turistica a Montevecchio, esprime soddisfazione: «Da tanti anni aspettavamo questo momento, che rappresenta la concretizzazione di iniziative ed impegno di varie persone, tra cui in primis Massimo Preite, che ha sempre creduto nella rilevanza e nella coerenza delle strutture post minerarie della Sardegna all'interno del progetto europeo Erih. L'individuazione di miniera ci ha ulteriormente motivato nel sostenerlo. Anche per questo, per tutti i visitatori manteniamo in esposizione (all'interno del percorso Officine) un'ampia gamma di pannelli illustrativi dei tanti siti post industriali riqualificati riconosciuti da Erih. Confidiamo che anche grazie a questa iniziativa si riesca a valorizzare la poliedrica identità di un sito minerario che ha fatto la storia sociale e industriale d'Italia».

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