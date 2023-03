Nelle ex cantoniere alloggi per un turismo sostenibile 

Girasole è un cantiere aperto. Sono in corso interventi di restauro e potenziamento del sistema viario: dalle opere per il turismo alla cura della viabilità rurale. È in piena attività il cantiere per la sistemazione delle ex case cantoniere che, in forza a un accordo con Regione e Arst, verranno destinate al turismo sostenibile. Gli edifici di Birdesu e di Ponte Canale saranno collegati tramite un sentiero con fondo di terra stabilizzata. Un percorso che sarà adibito al transito di podisti, ciclisti e potrà essere utilizzato per passeggiate a cavallo. Il cronoprogramma dice che i lavori dovrebbero terminare entro l’estate. L’amministrazione di Lodovico Piras, in continuità con il precedente governo cittadino guidato da Gianluca Congiu, ora titolare dell’assessorato dei Lavori pubblici, ha soddisfatto anche le richieste dal mondo agrario. In alcune zone a uso civico, l’ente ha posato l’asfalto sugli stradelli a beneficio di una viabilità più confortevole. Ma in paese resta il nodo del sistema idrico, con una condotta colabrodo che a più riprese provoca disagi alla popolazione. Da Abbanoa arrivano rassicurazioni sull’imminente allaccio al potabilizzatore di Tortolì. (ro. se.)

