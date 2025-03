«Nelle edicole giornali e ufficio informazioni» 

Giornali, riviste, fumetti? Sì, ma non solo: le edicole della città potrebbero diventare anche punti di informazione su turismo ed eventi culturali locali. È la proposta della consigliera Valentina Pistis, presentata come mozione da portare al prossimo Consiglio comunale. Il documento chiede alla Giunta di Iglesias di predisporre un piano operativo per le edicole, finalizzato alla redazione di un accordo in collaborazione con le associazioni di categoria. Tale accordo includerebbe l’abilitazione delle edicole anche come Infopoint, con formazione specifica per gli edicolanti, distribuzione di materiali informativi turistici multilingue e l’installazione di totem touchscreen per la promozione di eventi, attrazioni turistiche e servizi pubblici. La mozione chiede inoltre di valutare l’inserimento delle edicole nella rete di vendita di biglietti per musei e attrazioni cittadine, la possibilità di collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e la riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le edicole che aderiranno all’accordo.

La proposta

«L’idea di questa mozione - dice Pistis - mi è venuta leggendo gli atti adottati da altri Comuni, e ho pensato che queste proposte potessero essere applicate anche al nostro. I titolari di edicole e rivendite verranno presto contattati e ascoltati in commissione Attività produttive per studiare con loro le migliori modalità di attuazione del progetto. Sono certa che continuare a investire nel turismo e coinvolgere anche le edicole possa portare benefici al settore».

Gli interessati

Anche gli edicolanti esprimono grande interesse per la proposta di Pistis. «Essendo in centro, mi capita spesso di fornire informazioni sulla città, talvolta anche in inglese - commenta Raffaele De Fraia, proprietario dell’edicola nel centro storico che l’anno prossimo compirà 35 anni di attività - questa proposta è un’ottima opportunità per ottenere introiti su un’attività, quella di dare informazioni ai turisti, che già svolgiamo abitualmente, oltre al nostro lavoro principale di edicolanti». «Nel rione, tantissimi, tra giovani e meno giovani, comprano le riviste più disparate - dice Marcello Gioi dell’edicola di Col di Lana - è un’idea ottima per chi ha ancora un’attività nel centro storico, una zona più frequentata dai turisti». «C’è stato un incontro proficuo con l’assessora al Patrimonio – dice Valentina Pistis – in commissione discuteremo anche del recupero delle edicole che saranno nuovamente messe a bando». «Bellissima iniziativa della consigliera Pistis – commenta Giorgia Cherchi – per dare un servizio in più ai turisti. Si potrebbe allargare anche alle edicole posizionate all'esterno che risultano di passaggio nel transito e facilmente raggiungibili».

