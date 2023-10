«Nelle edicole anche gli infopoint per i turisti»  

Accanto a quotidiani, riviste e fumetti, anche opuscoli informativi, materiale divulgativo e tutto il necessario per permettere ai turisti di conoscere la città. L’idea di trasformare le edicole in strutture multifunzionali è dei consiglieri comunali di centrosinistra, firmatari di una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a investire le risorse della tassa di soggiorno ed eventuali contributi dell’assessorato regionale al Turismo in un progetto innovativo.

«Lo sviluppo turistico passa attraverso una programmazione dell'offerta dei servizi che sia costante e presente», spiega l’esponente di Oristano Più, Umberto Marcoli, che dell’iniziativa è proponente.L’idea è quella di realizzare punti informativi turistici nelle edicole, ad esempio installando delle torri interattive che permettano ai visitatori di fare un tour virtuale della città.

«Nonostante il Consiglio abbia preso atto della nascita di due infopoint che a oggi hanno avuto difficoltà ad offrire il servizio - ricordano Marcoli, Efisio Sanna, Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga e Francesco Federico - è necessaria e urgente un’azione concreta dell’amministrazione, al fine di non perdere l’occasione di sviluppo turistico, lento, culturale ed enogastronomico». ( m. g. )

