Nelle due nuove rotatorie arriva l’asfalto 

Iniziano oggi ad Assemini i lavori di asfaltatura delle due rotonde più discusse in paese: quella che collega via Cagliari, via Sardegna e via Carmine, e quella di nuova creazione tra via Piave e corso Africa.

I lavori

«Non penso sarà necessaria la chiusura totale al traffico - dichiara il sindaco Mario Puddu - ma capite bene quanto sia sconsigliabile, per chi ne abbia la possibilità, il passaggio nei dintorni delle rotonde al fine di limitare gli ovvi disagi». Il primo cantiere renderà il traffico più snello e fluido tra le tre arterie principali di Assemini, mentre il secondo consentirà la svolta più veloce e sicura in direzione della strada statale 130.

Le reazioni

Sulla rotonda di via Cagliari le discussioni si susseguono da mesi e non mancano i commenti dei cittadini, alcuni positivi, altri polemici. C’è chi non ne concepisce la progettazione, chi sostiene sia pericolosa e ancora chi ritiene che il defluire del traffico sia in netto peggioramento. I più fiduciosi invitano gli altri compaesani ad attendere prima di esprimere un giudizio.

«Assemini in questo periodo si trova in un momento di modifica della viabilità - dichiara Mauro Garau, 42 anni, un residente - in cui riusciamo a transitare nelle nuove rotonde con difficoltà. Ho notato un netto rallentamento del traffico oltre a delle manovre un po' strette e marciapiedi da evitare per non danneggiare le auto. A mio avviso sarebbe utile, fino alla chiusura dei cantieri, l’aiuto della polizia locale nelle ore di punta e l’installazione di lampeggianti per una maggiore sicurezza».

L’opposizione

Commenta Massimo Carboni, portavoce Fratelli d’Italia: «Assemini vantava una rete viaria all’avanguardia per capacità di snellire il traffico veicolare, con buoni risultati anche sulla sicurezza stradale. Senza aver prima elaborato un Piano del traffico, sono state realizzate opere e sensi unici che hanno rovinato la funzione dei corsi, aumentando il traffico e l’inquinamento nonché ridotto i parcheggi».

«Anche le nuove rotonde - prosegue Carboni - stanno ottenendo un risultato poco apprezzato a causa di marciapiedi sovradimensionati che restringono a dismisura le carreggiate. Intanto il cemento aumenta a discapito di spazi verdi».

Le proposte

Alcuni cittadini avanzano la proposta di invertire il senso di marcia nel tratto di via Coghe compreso tra via Cagliari e via San Cristoforo. Altri chiedono il ridimensionamento dei marciapiedi.

«In tutti questi mesi - conclude il sindaco Mario Puddu - come l’amministrazione comunale abbiamo raccolto e condiviso tante segnalazioni e dubbi da parte dei cittadini. La mia rassicurazione è che stiamo mettendo il massimo dell’attenzione e cura possibile».

