Nelle consulenze medico-legali due verità distanti 

Ci sono sono pochi punti in comune tra la consulenza medico-legale depositata il 19 giugno 1997 dai consulenti della Procura, Giuseppe Santa Cruz e Francesco Paribello, che a suo tempo avevano effettuato l’autopisa sul corpo di Manuela Murgia, e quella affidata dalla famiglia al medico legale Roberto Demontis, conclusa il 13 gennaio scorso, che ha convinto il procuratore aggiunto Guido Pani a riaprire l’indagine per omicidio.

Prima di tutto c’è contrasto sulle cause del decesso. Per i due ex docenti universitari la 16enne sarebbe morta per effetto della caduta dal costone: non hanno mostrato certezze, ma hanno ritenuto più verosimile una dinamica accidentale o suicidaria. Di diverso avviso Demontis che ipotizza come la ragazza possa essere stata travolta e uccisa dall’urto con un’auto, per poi essere trasportata e abbandonata a Tuvixeddu. Non solo. Paribello e Santa Cruz hanno riferito di non aver rilevato lesioni o segni riferibili a una violenza sessuale, mentre il consulente della famiglia ha ipotizzato, vedendo le immagini scattate durate l’autopsia, che la 16enne abbia avuto un rapporto sessuale “energico”, seppure senza che nel corpo rimanessero segni chiari di violenza.

