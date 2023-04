Nelle colline di Telti  spuntano dieci pale: il no del Comune 

Non solo in mare, il vento per far muovere le pale eoliche soffia anche nelle colline galluresi. Dopo la pioggia di richieste di concessioni da parte di società private per poter installare, al largo delle coste sarde, impianti galleggianti di turbine giganti, a Telti – borgo alle porte di Olbia – spunta un anemometro. Installato in località Taroni, il guardiano del vento, alto 98 metri, svetta, da circa quindici giorni, in un terreno di proprietà privata, autorizzato da una pratica Suape (che non necessita del benestare del Comune), in accordo con gli intestatari del terreno. Ignota (al momento) la società che ha piazzato lo strumento per misurare la forza del vento, alto 98 metri, che svetterà sulla collina per almeno un anno, tempo richiesto dal ministero dell’Ambiente per la corretta rilevazione dei dati ai fini dell’installazione dell’impianto, che se rispondenti ai requisiti, sono sufficienti per il rilascio dell’autorizzazione, scavalcando Regione e Comune.

All’ente, per il momento, è arrivata un’unica proposta, pervenuta da Enel Green Power che ha illustrato al sindaco del paese, Vittorio Pinducciu, una bozza di progetto per l’installazione di un impianto eolico, composto da circa una decina di pale per produrre 50 megawatt, che il primo cittadino ha respinto al mittente, rinviando la discussione della proposta alla presenza dell’intero Consiglio comunale, con l’obiettivo di dissuadere la società (che, in Sardegna, a Portoscuso, possiede il parco eolico più grande d’Italia) e di orientarla nella scelta di fonti energetiche alternative. «Il progetto avrebbe un impatto devastante sul territorio, considerato che abbiamo basato il nostro mandato sul rispetto dell’ambiente e della natura, puntando allo slow tourism, in armonia con l’ecosistema», dice il sindaco. E spiega: «Le aree scelte per posizionare l’impianto nelle località Andrieddu, Saraini, Taroni e Lu Spadugliu, sono di proprietà privata e i proprietari sembrerebbero particolarmente interessati e favorevoli a concederle».

L’assessore al Bilancio, programmazione e turismo, Matteo Sanna, ieri, era sul sito candidato ad accogliere le pale, alte 130 metri e che potrebbero occupare la collina sul mare per un raggio di circa tre chilometri, per rintracciare i potenziali proprietari dei terreni individuati da Enel Green Power. «Sono al lavoro per informare, carte alla mano, i cinquanta presunti proprietari affinché evitino di svendere il nostro territorio», dice Sanna. E aggiunge: «Non c'è nessun ritorno economico per il paese, solo un danno inquantificabile che vanifica il nostro progetto di promozione del turismo sostenibile».