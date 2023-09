Nelle casse di Area un buco di 7 milioni «Troppi morosi» 

C’è un buco di (almeno) 7 milioni di euro nelle casse di Area, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa che gestisce – o dovrebbe farlo – circa 28 mila case popolari in tutta la Sardegna. A tanto ammonta la somma accantonata in bilancio, quest’anno e per i successivi due, per andare a coprire “crediti di dubbia esigibilità” legati alla morosità. Sono entrate previste dai canoni di locazione ma molti assegnatari, più o meno legittimi, non pagano. In totale gli affitti dovrebbero garantire entrate annuali per 27 milioni. Da un calcolo grossolano, ma non troppo, emerge che più di un inquilino su quattro è inadempiente. E l’azienda annuncia di voler correre ai ripari. A rischio c’è l’equilibrio finanziario di un ente che lavora sugli alloggi di chi una casa non se la può permettere: sempre più sardi.

La relazione

I dati emergono dalla relazione allegata all’ultimo bilancio che porta la firma del commissario straordinario Antonello Melis. I canoni di locazione, è spiegato, «sono la principale voce di entrata». La previsione dei 27 milioni «è proporzionale alla capacità reddituale delle famiglie assegnatarie. Dovrebbe garantire la copertura delle spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi». Tutto sulla carta. Perché, scrive Melis, «la progressiva riduzione dei canoni, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, quale conseguenza diretta del progressivo impoverimento dei nuclei già assegnatari di alloggi di Erp e delle condizioni economiche delle nuove famiglie assegnatarie, rende sempre più difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo aziendale di equilibrio finanziario». A coprire la falla, nel breve periodo, è arrivato uno stanziamento di 9 milioni all’anno previsto dalla legge Finanziaria. Ma è una toppa, appunto, su un’emergenza sempre più pressante.

Le soluzioni

L’intervento regionale è stato giudicato necessario «per evitare un incremento dei costi degli affitti che andrebbe a gravare su soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate», si legge ancora nella relazione. L’obiettivo, però, deve essere quello di far pagare chi se lo può permettere:

«Al fine di contenere l’incidenza negativa sugli equilibri di bilancio», è l’intento dichiarato, «si ritiene urgente un approfondito riesame delle azioni poste in essere per il recupero dei crediti con l’obiettivo di ridurre sensibilmente l’entità della morosità». Quindi, si cercherà di stanare gli irregolari. Come, non è specificato. E quando possibile si procederà con le vendite degli appartamenti, con un piano di alienazioni che deve ancora essere stilato.

L’allarme del Sunia

Il punto è: come può acquistare chi non può pagare un affitto popolare? Se lo chiede anche Marco Cuccu del Sunia, il sindacato degli inquilini della Cgil: «Il problema vero è che Area è commissariata dal 2006, ossia da quando è nata», attacca, «non ci sono dipendenti. Non sanno nemmeno chi e sulla base di cosa occupa gli immobili». Cuccu fa un esempio: «A Cagliari era stato commesso un errore: gli alloggi erano stati assegnati a soggetti che non avevano il reddito per godere di quella tipologia. Sono entrati e si sono visti recapitare richieste di pagamento fuori dalla loro portata: è ovvio che siano morosi». In più le graduatorie «si basano su una legge vecchia di 24 anni, non più attuale. Area non ha mai fatto censimenti: non conosce il suo immenso patrimonio. L’emergenza abitativa è esplosa», conclude Cuccu, «non si trovano case in affitto. E l’Azienda non funziona: così, meglio chiuderla, non serve a niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA