Nelle casse del Comune  arriveranno 175 mila euro 

Più di 150 mila euro in più da investire sul paese: questo il risultato della variazione di bilancio approvata durante l'ultimo Consiglio comunale. Si parla di fondi in entrata da investire in manifestazioni culturali ma anche campagne di prevenzione e servizi sociali. Nello specifico, il totale dei finanziamenti in entrata, ammonta a 175 mila euro arrivati da diversi enti pubblici. La variazione andrà a cambiare (in positivo stavolta) il bilancio di previsione 2023-2025, approvato il 2 ottobre, sempre in sede di Consiglio comunale.

Tra i finanziamenti in entrata, cinquemila euro (erogati dall'Unione dei Comuni del basso Campidano di cui San Sperate fa parte) serviranno per contribuire alla prima edizione della Sagra del miele programmata per il 17 dicembre. Altri 17 mila, sempre dall'Unione dei Comuni, per le associazioni che si occupano di protezione civile e campagna antincendi. Quattromila euro arrivati dallo Stato per il fondo di assistenza ai bambini disabili. E ancora: 4500 euro dalla Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche e poco meno di 4 mila dal governo per i libri dei ragazzi nelle scuole dell'obbligo. Infine 93 mila euro per persone con disabilità gravissime arrivati dal Plus e 46 mila per “incremento servizi sociali”. La variante è stata approvata grazie ai voti (dieci) della maggioranza. Astenuti invece i consiglieri di minoranza di entrambi i gruppi presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA