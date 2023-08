Nelle casse comunali 300mila euro per sistemare le strade 

Prima era un auspicio, ora è certezza. La Regione ha assegnato al Comune di Bosa un finanziamento di 300mila euro per gli interventi proposti dall’amministrazione per la manutenzione straordinaria della viabilità del centro urbano. «La novità importante – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici , Federico Ledda - è che i tempi degli interventi sulla viabilità, le cui fasi di gara saranno avviate immediatamente, sarà concertato con con quelli di Abbanoa per il previsto rifacimento delle condotte, al fine di garantire quanto più a lungo possibile il mantenimento delle condizioni rinnovate delle strade». Prevista la bitumatura e il rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale delle strade Lungo Temo (da Ponte Vecchio ad ex seminario), via Azuni, piazza Gioberti, via Gioberti (da Piazza Gioberti a Lungo Temo), via Ginnasio, piazza del Carmine. È previsto, inoltre, l’adeguamento della segnaletica orizzontale verticale in piazza Zannetti e in prossimità delle scuole con l’adeguamento dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. In fase di affidamento, invece, l’incarico per la progettazione degli interventi di rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione del centro storico, da via Montenegro a via Carmine.

