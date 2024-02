Nelle case popolari regna il degrado 

Infiltrazioni, muffa e infissi vecchi: le case Area (Agenzia regionale edilizia abitativa), di via XXV Aprile a Serramanna combattono da anni contro pioggia, vento, incuria e soprattutto mancanza di quella manutenzione ordinaria cui gli inquilini avrebbero diritto. La manutenzione e la ristrutturazione degli alloggi popolari rimangono fra i problemi irrisolti della politica abitativa, che dovrebbe garantire il diritto alla casa alle famiglie a basso reddito.

Infissi fatiscenti

«Gli infissi non sono termici, non tengono il calore e ci sono problemi di spifferi e correnti d’aria», racconta Serena Desogus, 45 anni, disoccupata e mamma di due bambini: «Manca la luce condominiale e il giardino è sempre al buio – prosegue – i vetri delle porte finestre nelle rampe delle scale sono rotte e la struttura in legno rovinata dall’acqua piovana». Guai che non riguardano solo il palazzo in cui abita lei: «In molti palazzi spesso viene a mancare l’acqua perché sei famiglie usufruiscono dello stesso deposito con un unico motore: è capitato di rimanere anche per diversi giorni senza acqua corrente».

Fognature intasate

Un primo passo in effetti è stato fatto: dopo innumerevoli richieste di intervento che andavano avanti da anni e in seguito a molteplici solleciti, Area ha dato avvio a un primo provvedimento strutturale sulle linee fognarie e sulla rete idrica interna degli stabili che confinano con corso Repubblica. Risultato? «Le fognature sono sempre intasate – continua Desogus – anche a causa di chi butta nel wc le salviette umide o altri oggetti che possono provocare l’ostruzione degli scarichi e la conseguente fuoriuscita di liquami. Chi, come me, risiede al piano terra, si trova le “fogne saltate” e l’odore nauseabondo in tutta casa».

Infiltrazioni

A queste segnalazioni di disagio fanno eco gli inquilini degli appartamenti del Palazzo Rosso di via XXV Aprile, che lamentano le stesse carenze: «La guaina d'asfalto che dovrebbe impermeabilizzare il tetto – interviene Roberta Valdes, 59 anni, oss – è quasi del tutto saltata e l’acqua cola giù tra le intercapedini arrivando a invadere impianti elettrici e i salotti.

Ascensore fragile

La donna sottolinea anche il problema dell’ascensore perennemente mal funzionante: «Si rompe di frequente. È capitato che sia rimasto bloccato anche tre volte in una settimana e spesso con persone all’interno, anche anziani e disabili. L’impianto è vecchio e fatiscente, andrebbe sostituito: gli stessi tecnici che vengono a ripararlo ci dicono che è da cambiare ma la spesa sarebbe a nostro carico e per noi inquilini troppo onerosa». Lavori di ristrutturazione? Manutenzioni? «Abito qui dal 1989, da quando sono stati assegnati i primi alloggi – conclude Valdes – e non sono mai stati fatti: giusto qualche intervento sporadico in caso di grave danno all’appartamento».

