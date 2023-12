Nelle case bollette del gas “gonfiate” 

Non è indolore per i terralbesi il passaggio, avvenuto poche settimane fa, da Gpl a metano. Almeno economicamente, visto che le bollette del gas relative al periodo luglio/ottobre (quindi ancora Gpl), hanno scatenato il panico a causa dell'importo elevato da pagare. Ma la società che gestisce il servizio ammette il disguido e corre ai ripari.

Le proteste

Buona parte delle bollette arrivate nelle abitazioni collegate alla rete cittadina del gas erano “gonfiate” di diverse centinaia di euro. Una, ad esempio, per una lettura stimata di 74 metri cubi di Gpl chiedeva un pagamento di 410 euro. «Siamo stati contattati dai cittadini preoccupati, quindi abbiamo subito segnalato il problema alla società chiedendo che non vengano creati disagi e che i cittadini non debbano pagare cifre non dovute», sottolinea il vicesindaco, Andrea Grussu.

Un errore

«Le bollette sono state stimate in mancanza di letture reali dei contatori da parte del distributore locale e di autoletture da parte dei clienti – fanno sapere da Gaxa, società che gestisce il servizio – In assenza di uno storico dei consumi del cliente nei nostri sistemi di fatturazione, il calcolo si basa sulla tipologia di utenza. Tuttavia, le stime non sempre riflettono con precisione quelli reali». Per questo, Gaxa ha deciso di stornare le fatture errate. La società ha inviato una comunicazione via e-mail ai clienti interessati, informando loro dell'errore e garantendo «che le fatture corrette, basate sulle letture reali, saranno emesse nelle prossime settimane. Non è stato prelevato alcun importo dai conti correnti dei clienti che hanno scelto l’addebito diretto come pagamento».

Consumi reali

«La società avrebbe dovuto emettere fin dall'inizio le fatture corrette sui consumi reali, evitando così il panico specialmente tra i più anziani che potrebbero non aver preso visione della comunicazione via e-mail riguardante l'errore. Non comprendo la ragione dietro l'invio iniziale di una fattura errata con consumi stimati. Tuttavia, riconosciamo che la società ha ammesso l'errore e si impegnerà a correggerlo», commenta Maria Cristina Manca, consigliere comunale.

